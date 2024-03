Les chroniques de Ségolène Royal asphyxient le PS

À regarder la scène, on croirait presque voir une professeure face à des élèves indisciplinés. Le 23 novembre dernier, Ségolène Royal explique, fiches à la main à côté de Cyril Hanouna, les enjeux de la COP21. Mais le présentateur de C8 comme les chroniqueurs de l'émission Touche pas à mon poste ne peuvent réfréner un fou rire. « Mais c'est sérieux ! tente la socialiste. Si la planète disparaît, vous disparaîtrez aussi, Cyril. » Hilare, Cyril Hanouna l'interpelle sur les images qu'elle fait défiler derrière elle : « C'est qui, le gars à côté de vous, là ? » « Ça, c'est le Premier ministre indien, mais arrêtez de rire. » Les chroniqueurs n'y parviennent pas et Ségolène Royal continue de dérouler ses panneaux scolaires.

Ainsi va la nouvelle vie de l'ancienne candidate à l'élection présidentielle, pour qui Cyril Hanouna disait en septembre sur Franceinfo avoir eu « un coup de cœur ». Pour sa chronique Ségolène s'explique, elle est rémunérée entre 300 et 500 euros, comme les autres chroniqueurs, avait alors indiqué l'animateur proche de la famille Bolloré.

La socialiste a aussi fait son retour fin janvier sur BFMTV, d'où elle avait été évincée en septembre 2022 après avoir mis en doute la réalité du bombardement d'une maternité en Ukraine ainsi que le massacre de Boutcha. Les mois ont passé et Ségolène Royal s'est manifestée auprès de la chaîne pour pouvoir revenir à l'antenne. En déclarant pour son retour en plateau que « les tomates espagnoles [étaient] immangeables », elle a fait réagir jusqu'au Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. BFMTV n'en attendait pas tant. Elle est désormais régulièrement conviée dans l'émission de Julie Hammett, entre 22 heures et minuit, où quatre invités sont en plateau. Elle y est également rémunérée comme le sont les chroniqueurs extérieurs, à l'instar de l'ancienne ministre Roselyne Bachelot.

Le problème, c'est que cette omniprésence sur les plateaux télé capte tout le temps d'antenne attribué au Parti socialiste. Hors période électorale, comme c'est le cas actuellement, le décompte de l'Arcom (ex-CSA), chargé de veiller au respect des règles de pluralisme dans l'audiovisuel, se fait en fonction des partis politiques et non des personnalités. En novembre 2023, 53 minutes sont décomptées pour le Parti socialiste sur C8, soit à peu près le temps d'antenne de Ségolène Royal. « Ces règles ont été établies à un temps où le bipartisme régissait la vie politique, rappelle un cadre du PS. Il y a une forme d'incongruité totale à ce que quelqu'un qui parle en étant rémunéré soit décompté au nom d'un parti politique. » Qu'elle soit rémunérée ne change pourtant rien à l'affaire. « C'est sa qualité de personnalité politique que nous prenons en compte », explique-t-on à l'Arcom.

Même chose que pour François Hollande, qui capte le temps de parole du Parti socialiste. L'ancien président n'a aucune chronique régulière dans les médias mais sa parole est loin d'être rare. Ces dernières semaines, on l'a vu dans les émissions C à vous sur France 5 et Quotidien sur TMC, entendu sur Franceinfo... Ségolène Royal et François Hollande sont en froid avec le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, et c'est peu dire que leur parole n'est plus représentative de la ligne majoritaire du parti. Mais ce dernier ne peut pas faire grand-chose si ce n'est attendre le 27 mai. Ce jour-là débutera la période électorale pour les élections européennes, durant laquelle les règles changeront. Le décompte se fera alors par personnalité et non plus par parti.