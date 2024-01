Nos informations confidentielles : Lescure, Ferrand, Denormandie, un fauteuil pour trois, la place de Séjourné, l'Élysée cornaque les porte-parole, Attal et Delga ne se quittent plus, l'Unsa surveille le moral des salariés...

Lescure, Ferrand, Denormandie, un fauteuil pour trois

Mardi, lors du dîner organisé par Emmanuel Macron à l'Élysée avec Édouard Philippe, François Bayrou et Gabriel Attal, trois noms ont été retenus pour être la tête de liste de la majorité aux élections européennes du 9 juin prochain : Roland Lescure, le ministre délégué à l'Industrie du gouvernement Borne, Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale, et Julien Denormandie, ex-ministre de l'Agriculture. Les trois hommes seront prochainement approchés et questionnés sur leur motivation. L'un d'eux accepterat-il ? Début janvier, Julien Denormandie, dont le nom avait déjà été évoqué dans la foulée du remaniement, lors duquel le chef de l'État avait songé à le nommer à Matignon, avait alors répondu négativement. Également macroniste historique, Richard Ferrand est, lui, très fâché contre le président après la recomposition gouvernementale, qu'il juge beaucoup trop à droite. En privé, il se montre très dur envers Emmanuel Macron. Roland Lescure, lui, espérait bien être reconduit dans ses fonctions à Bercy la semaine prochaine. Très proche d'Alexis Kohler, le député des Français de l'étranger se verra-t-il proposer un autre plan ?

La place de Séjourné

Pressenti, avant sa nomination comme ministre des Affaires étrangères, pour être la tête de liste de Renaissance aux élections européennes de juin, Stéphane Séjourné devrait néanmoins y figurer dans les premières places. Cela permettra ainsi au secrétaire général de Renaissance de pouvoir siéger au Parlement européen une fois sa mission gouvernementale achevée.

L'Élysée cornaque les porte-parole

Nouveau conseiller spécial chargé de la communication du chef de l'État, Jonathan Guémas a invité à déjeuner mardi dans un restaurant parisien la douzaine de députés Renaissance porte-parole du groupe dans les médias. Lors de cette première, il s'est livré à un exercice de pédagogie sur la feuille de route fixée en début d'année par le président. Une boucle Telegram a été créée à l'issue des agapes.

Attal et Delga ne se quittent plus

Au lendemain de sa nomination, Gabriel Attal appelle Carole Delga pour proposer à la présidente des Régions de France un rendez-vous. Ils conviennent de se voir à Matignon le 30 janvier en fin de matinée. Les aléas de l'actualité les ont amenés

à se croiser vendredi en Haute-Garonne, terreau de la fronde agricole. Ils se connaissent tous les deux très bien de l'époque Hollande. Quand Gabriel Attal était conseiller de Marisol Touraine, la présidente de l'Occitanie était alors secrétaire d'État au Commerce.

L'Unsa surveille le moral des salariés

Le syndicat Unsa (Union nationale des syndicats autonomes) lance le 1er février un baromètre mensuel du moral et des valeurs des salariés. Dans un contexte de transformations, d'espoirs et d'incertitudes dans le monde du travail, la publication de ce nouvel indicateur, réalisé par l'institut Cluster17, sera scrutée avec attention chaque mois. Il permettra aussi à son leader, Laurent Escure, de jouer sa partition derrière les partenaires syndicaux majeurs Sophie Binet (CGT) et Marylise Léon (CFDT).