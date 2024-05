Sondage Européennes : aucun « effet Attal » après le débat

Un affrontement télévisé n'a jamais fait le printemps. C'est d'autant plus vrai pour un candidat jouissant d'une dynamique comme celle de Jordan Bardella. Dans la nouvelle enquête effectuée par l'institut Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, le président du Rassemblement national est crédité de 33% des intentions de vote pour les élections européennes du 9 juin. C'est 1 point de plus que la semaine dernière, alors même qu'entre-temps l'eurodéputé a vécu un débat difficile face à Gabriel Attal. Le Premier ministre a beau être parvenu à afficher, par effet de contraste, le manque de préparation de son adversaire à la gestion du pouvoir, la candidate macroniste Valérie Hayer ne semble en tirer aucun bénéfice. Dans notre sondage, qui teste pour la première fois les 38 listes en présence, la Mayennaise demeure bloquée à 15,5%, devant un Raphaël Glucksmann toujours à 13%.

« L'enquête a été entièrement réalisée après l'émission, donc on voit qu'il n'y a pas d'effet Attal, constate Bernard Sananès, président d'Elabe. Ce qui est frappant, c'est que Valérie Hayer ne mobilise toujours pas son socle. Seulement 55% des électeurs de premier tour d'Emmanuel Macron à la présidentielle de 2022 se reportent sur elle. Son équation tient essentiellement à ça. » Toutes les listes, hormis celle de Jordan Bardella, qui recueille l'intention de vote de 87% des électeurs de Marine Le Pen, sont confrontées à ce problème d'éparpillement. Celle de Reconquête, conduite par Marion Maréchal et créditée de 5,5% des suffrages, pâtit d'une fuite vers le RN des Français ayant glissé un bulletin Zemmour dans l'urne il y a deux ans.

La question de la participation

Les Écologistes ont passé une mauvaise semaine, perdant 1,5 point pour tomber à 6%, phénomène annonciateur d'un toboggan dont Marie Toussaint peine à s'extraire. L'eurodéputée peut trouver un réconfort dans la fluidité des électorats de gauche. Au-delà, parmi les électeurs potentiels qui ont répondu à ce sondage, 22% affirment qu'ils décideront de leur vote lors de la dernière semaine, ce qui fait tout de même 5 millions de personnes. Un peu moins de la moitié disent qu'ils feront leur choix la veille du scrutin ou le jour même.

Autre donnée scrutée par les listes autres que celle du RN, dont le score à plus de 30% semble de plus en plus atteignable : le taux de participation. « À date, on est dans les mêmes eaux qu'il y a cinq ans, la barre des 50% n'est pas impossible à franchir », éclaire Bernard Sananès. À deux semaines du vote, 42% des sondés disent vouloir y participer.

Sondage ELABE pour La Tribune Dimanche et BFMTV effectué les 24 et 25 mai 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 804 personnes âgées de 18 ans et plus résidant en France Métropolitaine dont 1 688 inscrites sur les listes électorales (méthodes de quotas). Les interviews ont eu lieu en ligne. Pour les questions d'intentions de vote, seules les personnes inscrites sur les listes électorales et ayant l'intention d'aller voter sont prises en compte. La marge d'erreur est comprise entre 1 et 2,8 points de pourcentage.