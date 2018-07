Brexit : May a menacé les députés frondeurs d'élections anticipées

Le projet de Theresa May de maintenir la Grande-Bretagne hors de l'union douanière a été voté par une majorité de six au Parlement le 17 juillet. (Crédits : Reuters)

Selon le Times, la Première ministre britannique Theresa May a menacé les élus pro-européens du Parti conservateur de convoquer des élections anticipées cet été en cas de rejet de son projet de sortie de l'union douanière après le Brexit. L'amendement "18" prévoyait de négocier un maintien du Royaume-Uni dans l'union douanière en cas de désaccord avec l'UE sur la mise en place d'une zone de libre-échange pour les biens. Il a été rejeté, in extremis par le Parlement, avec une majorité de six. Theresa May peut donc souffler (un peu).