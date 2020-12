Budget de l'UE : Varsovie évoque un accord avec Berlin

Le vice-Premier ministre polonais Jaroslaw Gowin a évoqué ce mercredi devant la presse un "accord dans le triangle Varsovie-Berlin-Budapest", qui pourrait permettre d'éviter le véto polono-hongrois sur le budget et le plan de relance européen.

Berlin n'a ni confirmé ni infirmé l'information. "Nous attendons une confirmation finale", a déclaré un diplomate allemand à Bruxelles.

Le mois dernier, Budapest et Varsovie ont bloqué le budget et le plan de relance européen en raison de la mise en place d'un mécanisme, qu'ils jugent arbitraire, qui permettrait de les priver de fonds européens en cas de violations de l'État de droit (justice indépendante, politique anticorruption).

"Selon la délégation polonaise et hongroise, les raisons pour que la Pologne et la Hongrie adoptent une position différente des autres pays membres de l'UE ont pratiquement disparu", a déclaré M. Gowin, à la tête d'un petit parti coalisé avec les conservateurs nationalistes de Droit et Justice (PiS).