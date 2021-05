Catastrophe : 13 morts dans la chute d'une cabine de téléphérique en Italie

La chute d'une cabine de téléphérique a fait 13 morts et deux blessés graves dimanche à Stresa, station balnéaire du Piémont sur les rives du lac Majeur, dans le nord de l'Italie, a annoncé un porte-parole des secours. "Le bilan définitif du tragique accident est de 13 victimes et deux blessés graves héliportés à Turin", ont indiqué les Secours alpins sur leur compte Twitter. Deux enfants de neuf et cinq ans ont été transportés par hélicoptère vers un hôpital pédiatrique de Turin, a-t-il ajouté. Des images des pompiers montrent les débris de la cabine dans une zone boisée dont la forte inclinaison rend son accès difficile.

La liaison par téléphérique venait de rouvrir dans le cadre de la levée des restrictions sanitaires dues à l'épidémie de COVID-19. Le téléphérique prisé des touristes relie en 20 minutes le village de Stresa au mont Mottarone qui, culminant à près de 1.500 m, offre une vue spectaculaire sur les Alpes. L'accident, survenu à 100 mètres de la station du sommet, selon un communiqué du ministère des Infrastructures, serait dû à la rupture d'un câble, sur la partie la plus haute du parcours, faisant chuter la cabine, selon l'agence de presse italienne Ansa.

Les accidents de téléphérique les plus meurtriers

Plusieurs accidents meurtriers de téléphériques, télécabines ou funiculaires ont eu lieu depuis 50 ans en Europe, à l'instar de celui de Stresa. L'Italie a déjà été plusieurs fois endeuillée par de telles catastrophes. En février 1998, un avion militaire américain sectionne le câble d'un téléphérique à Cavalese, station de ski des Dolomites (Italie), provoquant la mort des 20 passagers de la cabine. En février 1983, une collision entre deux télécabines provoque la mort de 11 personnes dans le Val d'Aoste (Italie) à la suite d'une erreur humaine. En mars 1976, la chute d'une cabine du téléphérique à Cavalese (Dolomites, Italie) à la suite de la rupture d'un câble porteur entraine la 42 morts. Enfin, en décembre 1970, la chute d'un téléphérique près de Merano (Dolomites, Italie) tue 5 personnes.

Mais la catastrophe, qui a occasionné le plus de victimes est celle intervenue dans la station de Kaprun dans les Alpes autrichiennes. En novembre 2000, l'incendie d'un funiculaire dans un tunnel reliant la station de Kaprun au glacier de Kitzsteinhorn a entraîné la mort de 155 personnes. Seules douze d'entre elles ont réussi à échapper à cet incendie extrêmement meurtrier. L'Autriche a été également endeuillée en septembre 2005 par la tragédie qui s'est déroulée près de Sölden : un bloc de béton de 800 kilos s'est décroché de l'hélicoptère qui le transportait et est tombe sur un téléphérique dans le Tyrol autrichien, provoquant la mort de neuf skieurs allemands (six enfants et trois adultes), éjectés de leurs cabines. Enfin, en Suisse, en juillet 1972, la chute d'un téléphérique a fait 13 morts à Betten-Bettmeralp (Haut Valais).

La France également touchée par de tels accidents

La France a été également confrontée à des accidents de téléphérique meurtriers. En juillet 1999, la chute du téléphérique de l'observatoire astronomique du Pic de Bure, près de la station de ski de Saint-Etienne en Dévoluy (Hautes-Alpes, France) fait 20 morts. En janvier 1989, quelques jours avant la mise en service du téléphérique de Vaujany, station proche de Val d'Isère (Savoie, France), une cabine se détache du chariot glissant sur le câble et est précipitée d'une hauteur de 200 mètres. Huit techniciens qui effectuaient des essais, âgés de 18 à 31 ans, périssent.

En mars 1987, la rupture du dernier pylône d'un télésiège à Luz-Ardiden (Hautes-Pyrénées, France) entraîne la chute d'une cinquantaine de nacelles transportant ce jour-là près de 200 skieurs : bilan six morts et une centaine de blessés, dont 38 graves. En octobre 1972, deux cabines se heurtent au cours d'essais à la station des Deux-Alpes (Isère, France) faisant neuf morts parmi les techniciens.