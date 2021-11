Coronavirus : la situation continue de se dégrader en Europe

La Covid-19 continue de plomber le Vieux Continent. L'optimisme n'est guère de mise. Selon l'agence européenne en charge des maladies, la situation liée à l'épidémie de coronavirus continue de se dégrader. Elle est jugée « inquiétante » dans dix pays de l'UE, et même « très inquiétante » dans dix autres. « La situation épidémiologique dans l'UE est actuellement caractérisée par une hausse rapide et importante des cas et un taux de mortalité faible mais en lente hausse », ajoute le Centre européen de contrôle des maladies.

Parmi les mesures les plus significatives, les Pays-Bas ont réintroduit d'importantes restrictions sanitaires. Celles-ci touchent notamment le secteur de la restauration, pour faire face à un nombre record de cas de Covid-19. Surtout, un confinement partiel a été décidé. De quoi susciter la colère d'une partie de la population. La police a utilisé un canon à eau pour disperser des manifestants à La Haye qui jetaient des pierres et tiraient des feux d'artifice pour protester contre ces nouvelles mesures qui entrent en vigueur samedi soir, et courront sur au moins trois semaines.

Hausse des contaminations en Autriche

En Autriche, les non-vaccinés sont dans le viseur des autorités pour faire face, là encore, à la hausse des contaminations. Le chancelier autrichien a annoncé, vendredi, un projet de confinement national des personnes non vaccinées ou ne disposant pas d'un certificat d'anticorps. En parallèle, Vienne, la capitale, va commencer à vacciner les 5-11 ans. Une première dans l'UE.

En dehors de l'UE, la situation n'est pas meilleure. En Norvège, le gouvernement veut réintroduire des restrictions au niveau national. L'exécutif souhaite autoriser les communes à avoir recours au pass sanitaire. Une troisième dose de vaccin sera aussi proposée pour tous les plus de 18 ans. Un changement de braquet pour ce pays, qui avait levé toutes les restrictions fin septembre.

Au moins 5 millions de morts dans le monde

En Russie, le gouvernement vient de proposer des amendements législatifs pour introduire de stricts pass sanitaires. Le pays continue de souffrir d'une grave surmortalité liée au virus. Selon les décomptes de l'AFP, la pandémie a fait, depuis son apparition fin décembre 2019, au moins cinq millions de morts dans le monde.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (761.689), devant le Brésil (610.491), l'Inde (462.690), le Mexique (290.630) et la Russie (252.926). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

(avec AFP)