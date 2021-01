Course à la vaccination : France et Pays-Bas lanternes rouges, Royaume-Uni et Danemark en tête

Pour l'heure, les stratégies de vaccination sont plutôt similaires : la priorité est d'abord donnée aux personnes âgées et personnel soignant. Mais les résultats sont très hétérogènes : voilà comment résumer l'actuelle course à la vaccination en Europe. Tous les États européens sont très loin de la situation d'Israël, qui affirme être en mesure d'avoir injecté deux doses de vaccins à 20% de sa population d'ici fin janvier.

Pour rappel, deux vaccins sont actuellement autorisés au sein de l'Union européenne, ceux de Pfizer-BioNtech et de Moderna. De quoi vacciner 380 millions d'Européens, soit 80% de la population, selon la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Et le vaccin d'AstraZeneca/Oxford pourrait bientôt entrer sur le marché européen.

Dans les faits, au moins 3,06 millions d'habitants de l'Union européenne ont reçu une première dose de vaccin anti-Covid-19, soit 0,68% de la population totale, selon un décompte de l'AFP. Tour d'horizon des bons et mauvais élèves européens en matière de vaccination.

Royaume-Uni, Danemark, Italie : trio de tête

Rares sont les pays européens qui ont vacciné plus de 1% de leur population. Si le Royaume-Uni a récemment quitté l'UE, il est le pays du Vieux Continent qui a le plus vacciné, avec plus de deux millions de personnes immunisées, soit 3,37% de la population. Des centres de vaccination massive ont ouvert lundi et le gouvernement compte immuniser 15 millions de personnes d'ici mi-février.

Au sein de l'UE, c'est le Danemark qui figure en tête du classement, avec 2% de Danois qui ont reçu l'injection. Vendredi, les autorités ont même annoncé avoir vacciné l'ensemble des résidents des maisons de retraite, poussant le ministre de la Santé Magnus Heunicke à clamer que son pays était « à l'avant-garde de tous les pays de l'UE pour ce qui est du déploiement des vaccins livrés ».

De l'autre côté de l'Europe, l'Italie, l'un des pays les plus touchés par la pandémie, fait également partis des bons élèves (1,19%). Trois groupes sont prioritaires: les personnels soignants dont plus d'un demi-million ont été vaccinés, les résidents des maisons de retraite et les personnes âgées.

L'Espagne accélère, l'Allemagne critiquée

Avec 0,87% de sa population qui a déjà reçu une dose, l'Espagne fait partie des pays plutôt en avance. Le pays a par ailleurs accéléré la semaine dernière le rythme de vaccination, puisque plus de la moitié des doses reçues ont été administrées, contre seulement 11% la semaine précédente.

Malgré des résultats plutôt positifs (0,82% de la population vaccinée), le gouvernement d'Allemagne a été critiqué pour sa lenteur et pour avoir trop compté sur l'approvisionnement de l'UE en vaccins. La polémique est retombée avec l'annonce de l'arrivée prochaine du vaccin Moderna, qui devrait permettre d'accélérer la vaccination.

De nombreux pays européens se situent d'ailleurs dans cette fourchette de 0,5% à 1% de la population vaccinée, comme la Pologne (0,68%), le Portugal (0,69%) ou la Suède (0,78%).

Pays-Bas et France à la traîne

Les critiques sont nombreuses aux Pays-Bas, dernier pays européen à avoir lancé sa campagne de vaccination, le 6 janvier dernier, près de deux semaines après les premiers. 0,21% seulement de la population y est vaccinée pour l'heure. Si le Premier ministre Mark Rutte s'est dit "déçu" de ce retard, son ministre de la Santé Hugo de Jonge a reconnu un manque "d'agilité" et de mauvaise logistique pour justifier ce retard. Les personnels soignants seront prioritaires pour les premières injections.

En France, la campagne de vaccination, privilégiant les personnes en maison de retraite a bien débuté le 27 décembre, comme dans de nombreux pays de l'UE. Mais le lancement a été poussif avec seulement quelques centaines de vaccinations, quand certains voisins dépassaient déjà la centaine de milliers. Lundi soir, plus de 138.000 personnes avaient été vaccinées dans le pays, soit 0,2% de la population, plaçant la France dans le bas du classement.

D'autres pays affichent également des scores assez faibles, comme la Belgique (0,22%) où là aussi les maisons de retraite sont ciblées, la Finlande (0,32%) qui a assuré avoir reçu moins de vaccins qu'espéré, et la Grèce (0,48%).

En République Tchèque (0,37%) le ministre de l'Intérieur Jan Hamacek a annoncé que des écoles, fermées dans le pays, pourraient servir pour vacciner massivement la population.

Hors UE, des résultats variables

La Russie, qui a développé son propre vaccin, Spoutnik V, a affirmé l'avoir injecté à « plus d'un million de personnes », soit moins de 1% de sa population. Les experts prennent toutefois ces statistiques avec des pincettes, le nombre de morts officiel de la pandémie dans le pays ayant été sous-estimé par les autorités.

Parmi les pays européens ne faisant pas partie de l'UE, la Norvège (0,39%) et la Serbie (0,13%) affichent eux des résultats mitigés. Dans le cas de la première, les autorités ont choisi une ligne prudente en n'administrant que la moitié des vaccins qu'elle reçoit tandis que dans le cas de la seconde, les citoyens volontaires peuvent choisir quel vaccin ils désirent via un formulaire sur internet.

Enfin, en Ukraine comme en Macédoine du Nord ou au Kosovo, la campagne de vaccination n'a pas encore démarré. Kiev espère recevoir seulement fin mars ou début avril ses premières doses de vaccin, via le programme onusien Covax, pour démarrer ensuite la vaccination.

