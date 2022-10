En Allemagne, les ventes au détail enregistrent une hausse surprise en septembre

En Allemagne, les ventes au détail ont progressé de 0,9% sur un mois, après un recul de 1,4% en août. C'est une surprise : les analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 0,3% en données corrigées des variations saisonnières en septembre. Sur un an, les ventes au détail de la première économie européenne affichent une baisse de 0,9%, après un recul de 1,5% (chiffre révisé) en août et à comparer avec le repli de 4,9% attendu par les analystes.

La hausse du PIB allemand, lors du 3e trimestre, avait déjà surpris les experts. Le gouvernement s'attendant à un recul, l'activité de la première économie européenne a, en fait, progressé de 0,3%. Un chiffre inattendu alors que le pays est l'un des plus touchés par la crise énergétique et l'inflation. « C'est absolument bluffant. Tant d'indicateurs montrent que l'économie ralentit considérablement depuis des mois », s'est étonné Jens Oliver Niklash, analyste pour la banque LBBW.

Une inflation « record » en octobre

C'est « la consommation privée » qui a permis de limiter la casse, malgré l'inflation qui atteignait 10% sur un an en septembre. Berlin soutient du reste la demande. Le gouvernement a débloqué, ces derniers mois, plusieurs dizaines de milliards d'euros pour soulager les ménages face à la hausse des prix, via des chèques. Un gros effort qui s'annonce d'autant plus indispensable que l'inflation est de plus en plus préoccupante. En octobre, elle a atteint un niveau jamais vu depuis novembre 1951, à 10,4% par rapport à la même période un an plus tôt.

Des appels à la grève

Cette flambée des prix est générée comme partout principalement par ceux de l'énergie, qui se sont envolés de 43% sur un an, tandis que ceux des denrées alimentaires ont progressé de 20,3%. Elle entraîne aujourd'hui une grogne sociale : Le puissant syndicat allemand IG Metall a ainsi appelé vendredi dernier à la grève le vaste secteur industriel de la métallurgie et de l'électro-industrie, qui représente 3,8 millions de salariés. Ces « grèves d'avertissement » ont rassemblé plus de 2.000 personnes samedi, selon des communiqués publiés par les différentes sections régionales de l'organisation. En Bavière (sud), 1.300 salariés du secteur, qui comprend 26.000 entreprises de l'automobile, l'électronique ou encore la machine-outil, ont participé au mouvement, selon le syndicat. Dans l'usine du géant Thyssenkrupp à Rasselstein (ouest), 300 personnes ont « commencé à minuit à cesser le travail » , a indiqué IG Metall. Plus de 500 salariés ont fait grève dans la région de Basse Saxe (nord). D'autres arrêts de travail était organisés dans toute l'Allemagne, à l'appel du syndicat.

Comme en France au sein de TotalEnergies dont les raffineries et dépôts pétroliers ont été bloqués pendant plusieurs semaines, les grèves en Allemagne ont pour principale revendication des revalorisations salariales. IG Metall réclame, ainsi, une hausse de 8%. Une demande qui s'est, pour l'instant, opposée au refus des entreprises de ce secteur stratégique, qui emploie 3,8 millions de personnes. Elles proposent, à la place, une prime unique de 3.000 euros, qui serait valable pour 30 mois. Aucune durée du mouvement n'a pour le moment été communiquée. Une poursuite des négociations est programmée pour le 10 novembre prochain.

De son côté, le service public négociera quant à lui en fin d'année et l'échéance pour le deuxième groupe automobile mondial Volkswagen est fin novembre.

(Avec agences)