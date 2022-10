La crise de l'énergie menace l'implantation d'une usine géante de batteries en Allemagne

Après quarante ans de désindustrialisation et de délocalisations à marche forcée, tous les gouvernements européens font de la réindustrialisation leur cheval de bataille. Mais la crise de l'énergie pourrait bien saper leurs efforts. Les déclarations du Peter Carlsson, le patron du groupe suédois de batteries électrique Northvolt, en sont la preuve. L'entreprise pourrait repousser son projet d'usine géante de batteries en Allemagne en raison de la crise énergétique et de subventions plus favorables aux Etats-Unis, a-t-il indiqué dans une interview au quotidien allemand Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ce samedi 29 octobre.

Lire aussiRéindustrialisation : l'énergie dissuasive

Or, le lieu de production des batteries, où réside l'essentielle de la valeur ajoutée des automobiles électriques, est un enjeu stratégique pour l'Allemagne et son emblématique industrie automobile, lancée dans une transition à tout rompre.

En septembre, le Wall Street Journal avait rapporté que l'américain Tesla doutait, pour les mêmes raisons, de son projet de méga usine de batteries près de Berlin. Une information démentie par les autorités locales depuis.

La rentabilité des projets énergivores en Allemagne menacée

En mars dernier, Northvolt avait annoncé en grande pompe la construction, à Heide (nord), d'une usine de batteries pouvant fournir un million de véhicules électriques par an. Cette gigafactory, très gourmande en énergie, avec une consommation de 2 terrawattheures par an, devait ouvrir en 2025. Mais «avec les prix actuels de l'électricité, nous voyons la rentabilité des projets à forte intensité énergétique en Allemagne menacée», a affirmé Peter Carlsson.

Avant le début de la guerre en Ukraine, l'Allemagne, s'approvisionnait à 55% en gaz russe. Elle doit désormais se fournir ailleurs, à des prix beaucoup plus élevés. Ces tensions ont fait exploser le prix du gaz et de l'électricité au cours des derniers mois. Même si les prix du gaz étaient négatifs sur la principale bourse d'échanges européenne mardi dernier, les causes de cette dégringolade s'avèrent très conjoncturelles et les prix devraient repartir à la hausse à l'approche de l'hiver. Résultat, l'inflation et les coûts de production de l'industrie flambent et menacent ainsi de gripper le moteur de la croissance allemande.

En parallèle, Washington a adopté, cet été, un texte prévoyant des incitations fiscales pour les constructeurs automobiles si les batteries pour véhicules sont fabriquées et assemblées aux Etats-Unis. Ce nouveau régime d'aides publiques a occasionné des tensions entre les Etats-Unis et les Européens, l'UE pointant du doigt des mesures jugées protectionnistes.

Les Etats-Unis, bientôt le site le plus intéressant au monde pour les batteries

« Nous sommes maintenant à un point où nous pouvons donner la priorité à l'expansion aux États-Unis par rapport à l'Europe » a estimé le patron de Northvolt, qui estime que le coût de production des batteries pourrait diminuer de « 30 à 40% » aux Etats-Unis. « Les États-Unis peuvent ainsi devenir le site le plus intéressant au monde pour la fabrication de cellules de batterie, a ajouté le PDG, appelant l'Union Européenne à "contrebalancer les incitations financières américaines ».

De nombreux géants de l'automobile ont déjà annoncé leur intention de construire des gigafactories de batteries électriques outre-Atlantique. C'est le cas, par exemple, du constructeur automobile japonais Honda qui va investir 4,4 milliards de dollars en partenariat avec LG pour un début de production fin 2025. Le japonais Panasonic a déjà ouvert une usine géante de fabrication de batteries aux Etats-Unis et prévoit d'en bâtir deux autres.