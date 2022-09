L'Allemagne se dirige vers « une perte durable de prospérité »

Alors que l'Allemagne se prépare déjà en entrer en récession dès la fin de l'année, le ralentissement risque de durer. En cause, l'inflation qui, non seulement ne va pas ralentir en 2023 outre-Rhin, mais va, en plus, plutôt accélérer. La hausse des prix tirée par la crise énergétique devrait atteindre 8,8% en 2023 en rythme annuel, alors même qu'elle est déjà très soutenue en 2022 à 7,9% sur un an en août, selon les chiffres de Destatis. En conséquence, les principaux instituts économiques allemands sont plus alarmistes :

« La principale raison de la détérioration des perspectives économiques est la réduction des exportations de gaz de la Russie », insistent les instituts dans leur rapport. « Même si la situation se détend quelque peu à moyen terme, les prix du gaz devraient rester bien au-dessus des niveaux d'avant la crise. Cela se traduira par une perte durable de prospérité » pour le moteur économique de la zone euro, alertent-ils.

De fait, l'Allemagne, qui s'approvisionnait à 55% en gaz russe avant la guerre, doit désormais se fournir ailleurs, à des prix beaucoup plus élevés.

« Des charges à plus long terme »

Cette extrême dépendance, en particulier de son appareil productif, aux importations par gazoduc de gaz russe qui correspond encore à plus de 30% de sa consommation aura des conséquences durables alors que le Kremlin ferme les robinets.

Le recul du PIB est donc attendu à 0,4% l'an prochain d'après les prévisions des principaux instituts économiques publiées jeudi. La récession est également le scénario retenu par l'OCDE, qui, dans des prévisions publiées cette semaine, voit le PIB du pays reculer de 0,7% l'an prochain.

« Des charges à plus long terme subsisteront et la perte de prospérité, due à l'hémorragie des revenus liée la hausse des prix de l'énergie, persistera également à long terme », prédisent les économistes. « Il ne s'agit pas d'un phénomène passager et cela nous occupera longtemps », estiment-ils.

L'Allemagne plus vulnérable qu'ailleurs en Europe

Le gouvernement allemand avertit ses citoyens et ses entreprises depuis plusieurs semaines de la situation inédite de pénurie énergétique qui se profile et qui, au-delà de la flambée des prix, pourrait nécessiter des coupures d'énergie temporaires. De quoi ralentir grandement la production industrielle.

Si le problème de l'inflation énergétique frappe toute l'Europe, l'Allemagne se trouve dans une situation de grande vulnérabilité en raison de ses usines très consommatrices d'électricité et de l'absence d'alternative disponible à court-terme pour produire de l'électricité.

Ailleurs en Europe, certains pays voient, au contraire, le rythme de l'inflation retomber. Ainsi l'Espagne publie ce jeudi un niveau d'inflation annuel à 9% en septembre contre 10,5% en août et 10,8% en juillet. En France aussi, l'inflation a décéléré en août à 5,9% contre 6,1% en juillet. Deux pays dans lesquels le scénario d'une récession existe mais n'est pas aussi concret qu'en Allemagne.

(Avec AFP)