En Europe, la spirale récessive hante les Etats

Panique sur les marchés boursiers, crise pétrolière, fermeture des frontières, mise à l'arrêt de millions d'entreprises, explosion du chômage partiel, hôpitaux saturés... pendant plusieurs mois, la pandémie du coronavirus a fait vaciller le Vieux continent. Les mesures de confinement mises en oeuvre pour limiter la propagation de cette maladie infectieuse ont plongé l'économie européenne dans une profonde incertitude. Selon les dernières estimations de la direction statistique de la Commission européenne publiées ce mardi 9 juin, le produit intérieur brut de la zone euro a reculé de 3,6% au cours du premier trimestre contre 3,8% lors d'une première prévision.

Cette légère révision à la hausse montre néanmoins que l'économie de l'Union monétaire a subi un choc historique alors que les mesures de confinement ne concernaient que la fin du trimestre. La plupart des économistes s'attendent à une récession encore plus violente au cours du second trimestre avec le prolongement des mesures de confinement. Pour les gouvernements, la spirale récessive, avec une baisse durable des revenus, de la consommation et au final de la production, alimente les craintes d'une terrible dépression. Si cette crise sur la forme n'est pour l'instant pas comparable à celle de 2008-2009 ou celle des années 30, la transmission du choc à l'ensemble du secteur bancaire pourrait provoquer une sévère déflagration dans cette économie financiarisée.

Lors d'un point presse ce mercredi 10 juin, l'économiste de BNP-Paribas, spécialiste de la zone euro, Louis Boisset a rappelé que "les mesures sanitaires mises en place dans les pays européens ont entraîné un déclin brutal de l'activité économique avec une récession très importante mais relativement courte. On attend un rebond mécanique au troisième et quatrième trimestre. Le PIB réel devrait baisser de l'ordre de 9% en 2020 [...] La reprise sera probablement lente. La récession aura des effets de long terme à la fois sur l'offre et sur la demande. Les sociétés vont devoir adapter leur mode de fonctionnement dans un contexte de fortes incertitudes jusqu'au moment où un vaccin va être trouvé et distribué [...] Cette crise va avoir un impact prolongé sur les capacités de production, c'est à dire à la fois sur le volume de capital et sur le volume de travail, même si les gouvernements ont mis en place des mesures de soutien [...] De nombreuses...