En Europe, le grand écart des réponses budgétaires risque de plomber la reprise

Le rebond de l'économie s'annonce lent et laborieux. Après près de deux mois de confinement, les Etats européens ont levé une grande partie des mesures de restriction à l'intérieur de leurs frontières. La plupart des activités économiques ont pu redémarrer, parfois dans des conditions difficiles sur le plan sanitaire. En revanche, les frontières extérieures restent soumises à des mesures de contrôle drastiques, limitant la circulation des personnes et des biens et de nombreux secteurs comme l'hôtellerie et la restauration restent encore bien paralysé dans certaines zones géographiques.

Face à la chute brutale de l'économie pendant cette mise sous cloche et ses répercussions sur le marché du travail, les gouvernements ont adopté un arsenal de mesures pour amortir les effets de cette maladie infectieuse sur l'activité. Dans une note très détaillée publiée vendredi 5 juin dernier, les économistes de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) ont passé au scalpel les différents mécanismes mis en oeuvre dans quelques Etats développés pour faire face à la chute de la production. Et il apparaît que les nettes différences dans les ripostes apportées par chaque Etat pourraient favoriser une relance en ordre dispersé.

L'Allemagne sort l'artillerie lourde

En Europe, la propagation du virus a fait des ravages au niveau sanitaire et humain. Face à la récession, les pays ont apporté des engagements budgétaires très disparates. Les montants évoqués dans l'étude prennent en compte les mesures de chômage partiel, les prêts garantis par l'Etat pour les entreprises, les reports de créances fiscales et sociales. Toutes ces mesures n'ont pas forcément d'impact sur les finances publiques (comme les reports de créances sauf si l'entreprise fait faillite). Chaque Etat a tenté d'apporter des réponses en fonction de l'ampleur de la crise afin de préserver le tissu productif et les millions d'emplois menacés par la récession.

Parmi les pays développés étudiés par les économistes, l'Allemagne arrive largement en tête avec un plan budgétaire équivalent à environ 25 points de produit intérieur ( PIB de 2019). Viennent ensuite les Etats-Unis, la France et l'Italie (entre 10 et 15 points de PIB).

A l'inverse, la Grèce, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne avancent...