En Pologne, une entreprise unique fournit désormais gaz, pétrole et électricité

La Pologne concentre les activités de l'énergie au sein d'un même groupe. Ce mercredi marque l'acquisition effective de la principale entreprise gazière du pays PGNiG, déjà contrôlée par l'Etat, par le premier groupe pétrolier local PKN Orlen. L'Office national de la Concurrence en Pologne, l'UOKiK, a donné son feu vert au rachat tout en forçant le géant gazier PGNiG à céder des activités de stockage de gaz.

Le groupe Orlen, détenu au tiers par l'Etat polonais, possède désormais un quasi-monopole sur l'électricité, le gaz et le pétrole consommé dans le pays. En effet, Orlen a déjà absorbé son rival Lotos et fusionné avec la société polonaise Energa à l'occasion d'un plan de consolidation entamé en 2020.

« Le plus grand groupe industriel d'Europe centrale »

« Aujourd'hui, nous avons bâti le plus grand groupe industriel d'Europe centrale, parmi les plus grands d'Europe et 155e du monde en terme de chiffre d'affaires » de l'ordre de 400 milliards de zlotys (85 milliards d'euros), s'est réjoui dans un tweet le PDG d'Orlen Daniel Obajtek. Le PDG voit dans ces opérations un moyen de « renforcer la sécurité et l'indépendance énergétique de l'Europe centrale ».

PKN Orlen est le mastodonte polonais de la production de pétrole, de son transport, de son raffinage, de sa vente en gros et en détail et officie aussi dans le domaine de l'électricité. Orlen est présent sur le marché de l'énergie en Allemagne, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie et en Lituanie.

Paris et Berlin renforcent aussi leur secteur énergétique

Cette dynamique de concentration dans l'énergie avait été engagée en Pologne avant la crise sanitaire et surtout avant la guerre en Ukraine. La crise de l'énergie qui frappe l'Europe occidentale privée du gaz russe a convaincu le pays de continuer à rassembler ses approvisionnements énergétiques dans une même structure publique.

Comme Varsovie, d'autres Etats européens renforcent leur géant énergétique ébranlé par la situation tendue du marché par une forte demande et une offre limitée d'énergie. En France, EDF a été re-nationalisée à 100% à la rentrée. En Allemagne, Berlin a pris 30% du gazier Uniper, orphelin du gaz russe dont il dépendait massivement. Au-delà du souci de garantir l'approvisionnement énergétique, les capitales veulent piloter elles-mêmes leur transition énergétique en ayant la main sur de grandes entreprises semi-publiques ou publiques.