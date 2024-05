Guerre en Ukraine : l'Espagne renouvelle son soutien à Kiev et lui promet un milliard d'euros d'aide militaire

Alors que les soldats russes poursuivent leur poussée dans l'est de l'Ukraine, dans les régions de Donetsk et de Kharkiv, le président ukrainien a signé ce lundi un accord bilatéral de sécurité avec le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Celui-ci « inclut un engagement d'aide militaire pour 2024 d'un milliard d'euros qui va permettre à l'Ukraine de renforcer ses capacités » de défense face à l'offensive russe, a déclaré le dirigeant espagnol lors d'une conférence de presse commune avec Volodymyr Zelensky, en déplacement à Madrid pour l'occasion.

« Nous serons aux côtés de l'Ukraine tout le temps qu'il faudra », a assuré Pedro Sánchez.

Cet accord de sécurité est, selon le Premier ministre espagnol, le dixième signé depuis le début de la guerre par l'Ukraine. Elle en a déjà en effet paraphé ces derniers mois, notamment avec la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni.

L'Espagne, petit contributeur à l'échelle européenne

Le Premier ministre espagnol a précisé que son pays allait notamment livrer de nouveaux chars Leopard à Kiev. L'Espagne lui a déjà fourni dix chars de ce type et annoncé, en avril, l'envoi de missiles pour systèmes de défense antiaérienne Patriot.

Reste que, jusqu'à présent, l'aide militaire fournie par l'Espagne à l'Ukraine a été limitée. Selon les données du Kiel Institute, qui recense les armes promises et livrées à l'Ukraine depuis l'invasion russe qui a débuté le 24 février 2022, l'Espagne s'était engagée à fournir 330 millions d'euros d'aide militaire à Kiev, ce qui en faisait un petit contributeur à l'échelle européenne. À titre de comparaison, les engagements de Berlin, de Paris et de Rome s'élèvent, selon la même source, respectivement à 18,61 milliards, 5,65 milliards et 1 milliard.

Volodymyr Zelensky a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport de Madrid par le roi Felipe VI ce lundi. Il s'est ensuite rendu au palais de la Moncloa, siège de la présidence du gouvernement espagnol, pour s'entretenir avec Pedro Sánchez. Il devait initialement venir en Espagne le 17 mai, mais avait dû annuler sa visite en raison de la nouvelle offensive lancée quelques jours plus tôt par l'armée russe dans le nord-est de l'Ukraine. Il s'agit en tout cas de sa première visite officielle dans le pays, bien qu'il soit déjà venu en Espagne en octobre dernier pour assister à un sommet de l'UE à Grenade, dans la région Andalousie au sud.

Les troupes russes revendiquent de nouvelles positions

Cette annonce intervient alors que, ce lundi également, l'armée russe a revendiqué la prise de deux villages, Netaïlové, dans la région de Donetsk, et Ivanivka, dans celle de Kharkiv, comme affirmé par le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Ces deux derniers jours, les troupes russes ont aussi revendiqué la prise des villages de Berestové et d'Arkhangelské, également dans l'est de l'Ukraine.

La Russie grignote depuis des mois du terrain en Ukraine après avoir repris l'initiative à la suite de l'échec de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023 et la prise de la ville-forteresse d'Avdiïvka en février. Pour cela, elle a recruté à tour de bras en proposant des soldes attractives et mobilisé le dispositif de production militaire pour soutenir son effort de guerre.

De leur côté, les troupes ukrainiennes sont confrontées à un manque de soldats et de munitions, du fait d'efforts de mobilisation insuffisants et de retards dans la livraison de l'aide militaire occidentale.

Contraindre la Russie à la paix « par tous les moyens »

C'est dans ce contexte que, ce lundi, Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé l'Occident à contraindre la Russie à la paix.

« Nos soldats se défendent contre l'offensive russe, c'est pourquoi nous devons intensifier notre travail commun avec nos partenaires pour obtenir davantage : la sécurité et une coercition tangible de la Russie à la paix par tous les moyens », a-t-il déclaré à Madrid.

L'Ukraine réclame de pouvoir frapper les positions et les bases arrières russes en territoire russe avec des armements occidentaux, ce qu'Américains et Européens refusent jusqu'ici par crainte d'une escalade, conférant ainsi un avantage certain aux forces du Kremlin. Une situation qu'a d'ailleurs déplorée à plusieurs reprises le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. « Cela lie les mains dans le dos des Ukrainiens et rend très difficile pour eux d'assurer leur défense. Je pense qu'il est temps de reconsidérer certaines de ces restrictions », a-t-il déclaré une fois de plus ce lundi, tout en précisant que cette décision appartient aux Alliés.

Kiev veut aussi que ses alliés lui donnent plus de systèmes de défense antiaérienne pour faire face aux bombardements russes arguant, qu'actuellement, elle n'a qu'un quart des moyens dont elle a besoin. Volodymyr Zelensky a ainsi relevé que la Russie lance plus de 3.000 bombes aériennes guidées sur son pays chaque mois, notamment depuis son territoire, et que si l'Ukraine disposait de plus de moyens antiaériens, en particulier des Patriots américains, l'aviation russe ne pourrait plus s'approcher et en larguer autant. « Nous devons travailler ensemble et faire pression non seulement sur la Russie, mais aussi sur nos partenaires pour qu'ils nous donnent la possibilité de nous défendre contre la Russie », a martelé le chef de l'État. Sans réussir pour le moment à réellement faire bouger les choses.

Après Madrid, Lisbonne Volodymyr Zelensky se rendra ce mardi à Lisbonne pour rencontrer le président, Marcelo Rebelo de Sousa, et le Premier ministre portugais, Luis Montenegro, a annoncé le gouvernement lusitanien lundi, sans préciser les détails du programme de ce déplacement. « La visite de travail du président Zelensky s'inscrit dans la volonté partagée d'approfondir les excellentes relations entre les deux États, avec un accent particulier sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense », a-t-on précisé de même source. « Ce sera également l'occasion de réitérer l'engagement du Portugal à l'égard de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que le maintien du soutien politique, militaire, financier et humanitaire à Kiev », a ajouté le gouvernement de Lisbonne.

(Avec AFP)