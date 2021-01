La BEI a investi un record de 10 milliards d'euros en France en 2020

Pressée par l'urgence climatique et la crise sanitaire, 2020 a été une année record pour la Banque européenne d'investissement en France comme en Europe. Selon le bilan d'activité présenté ce mercredi à Paris, sur les 77 milliards d'euros investis par la BEI l'an dernier, 10 milliards ont été investis en France, en 2ème position des pays bénéficiaires des financements du groupe, après l'Italie et devant les Pays-Bas. « Comme l'illustre ce volume de prêts record en 2020, la BEI s'est fortement mobilisé pour soutenir l'investissement en France en cette période d'urgence climatique, économique et sanitaire. » a déclaré Ambroise Fayolle, son vice-président (français), lors de la présentation des résultats annuels du Groupe BEI.

Ces crédits se sont répartis à raison de 8,9 milliards d'euros issus directement de la BEI dont l'aide s'adresse aussi bien aux acteurs privés qu'aux collectivités territoriales, et de 1,2 milliards d'euros en provenance du Fonds européen d'investissement (FEI) qui alimente exclusivement des fonds de soutien aux banques.

Dans le classement des pays, la...