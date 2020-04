La Commission chargée de trouver un plan de relance pour une Europe divisée

Ce plan devrait comprendre une proposition de budget pour la période 2021-2027, incluant un fonds pour relancer l'économie européenne après les mesures de confinement mises en œuvre afin d'enrayer la pandémie de coronavirus. Selon la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, il devrait être présenté dans "la deuxième ou la troisième semaine de mai". Dans ses conclusions à l'issue de la réunion, le président du conseil européen Charles Michel a noté que :

"Nous sommes également convenus de travailler à la mise en place d'un Fonds pour la relance, qui est jugé nécessaire et urgent. Ce fonds devra avoir une envergure suffisante, viser les secteurs et zones géographiques européens les plus touchés et être consacré à la gestion de cette crise sans précédent. Nous avons donc invité la Commission à analyser les besoins exacts et de présenter d'urgence une proposition qui soit à la hauteur du défi auquel nous sommes confrontés. La proposition de la Commission devrait clarifier le lien avec le cadre financier pluriannuel, qui devra en tout état de cause être adapté pour faire face à la crise actuelle et à ses conséquences."