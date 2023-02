La France a bénéficié de près de 10 milliards d'euros de la BEI en 2022

Après l'Italie, la France a été le second pays bénéficiaire des fonds de la Banque européenne d'investissement (BEI) en 2022. L'institution basée au Luxembourg veut mettre l'accent sur la transition écologique, la sécurité énergétique et l'autonomie stratégique dans l'industrie. Quelque 8,4 milliards d'euros ont été octroyés aux entreprises et collectivités françaises via la BEI, et 1,5 milliard via sa filiale dédiée au financement des PME, le Fonds européen d'investissement.