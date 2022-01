La France a bénéficié d'une enveloppe record de 14 milliards d'euros de la BEI

Face aux périls de la crise sanitaire et du réchauffement climatique, la Banque européenne d'investissement (BEI) a décidé d'appuyer sur l'accélérateur de la transition écologique en France. Après avoir engagé un montant colossal de 10 milliards d'euros en 2020, l'institution bancaire a annoncé ce lundi une enveloppe encore plus importante pour 2021. "Cette année, le volume pour la France est particulièrement important avec 14 milliards d'euros. C'est un record d'activité. Pour la première fois dans l'histoire de la BEI, la France est le principal bénéficiaire des fonds. La lutte contre le réchauffement climatique représente les deux tiers des sommes investies (environ 9 milliards d'euros)" a déclaré Ambroise Fayolle, le vice-président de l'organisme bancaire lors de la présentation des résultats annuels devant la presse ce lundi 31 janvier.

Sur ce total, 9,2 milliards sont directement issus de la BEI et 4,7 milliards proviennent du Fonds européen d'investissement (FEI) destiné principalement au financement des PME. "Avec un montant d'activité record en 2021 et près de 5 milliards d'euros pour les PME françaises, l'action du FEI a été l'an dernier focalisée sur la relance de l'économie tout en posant les fondations pour la croissance de demain que nous voulons soutenable, verte et numérique", a ajouté Alain Godard, directeur général du fonds européen d'investissement cité dans le communiqué. Selon le groupe, plus de 50.000 PME et 420.000 emplois ont été soutenus à travers tous ces financements.

Priorité à la transition écologique

Le bailleur de fonds a décidé de mettre l'accent sur la transition écologique. Il faut rappeler que les objectifs réhaussés de la Commission européenne de baisser de 55% les émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 1990 ("fit for 55") risque de mettre la pression aux Etats, et particulièrement la France en retard sur ses propres ambitions. D'après les résultats dévoilés lors du point presse, 6 milliards d'euros ont été débloqués "en faveur de l'efficacité énergétique des bâtiments, de moyens de transport propres, des énergies renouvelables et de l'adaptation aux effets des changements climatiques."

Parmi les autres leviers cités, figure la décarbonation de l'industrie. La Banque européenne affirme avoir contribué au financement de la recherche et développement pour le groupe Safran (500 millions d'euros), des prêts pour le géant de l'acier ArcelorMittal (280 millions d'euros). L'industrie et les transports qui sont souvent pointés du doigt pour leur responsabilité dans la pollution et les émissions de dioxyde de carbone doivent en effet faire face à un profond changement de modèle dans les années à venir si l'Europe veut atteindre la neutralité carbone en 2050.

Actée en 2019, la nouvelle politique d'investissement de la BEI cible prioritairement la lutte contre le réchauffement climatique et le développement durable, avec 1.000 milliards d'euros à y débloquer en dix ans. "Les projets ont vocation à réduire les émissions et diminuer les effets du changement climatique qui sont déjà là. Il faut intégrer tous ces effets dans nos projets" a complété Ambroise Fayolle. La BEI a aussi décidé fin 2019 d'arrêter de financer des projets liés aux énergies fossiles à partir de 2022.

3,6 milliards d'euros pour l'innovation

L'autre axe important mis en exergue par la BEI est l'innovation avec 3,5 milliards d'euros investis l'année dernière, soit un quart de l'enveloppe totale. "Ces investissements à long terme ont pour objectif de soutenir le développement et la compétitivité de futurs champions européens comme de grandes entreprises telles que l'équipementier automobile Valeo qui a bénéficié d'un prêt de 600 millions d'euros pour ses investissements de R&D dans la sécurité des véhicules" indique l'institution européenne basée au Luxembourg. L'industrie automobile et ses équipementiers par ricochet ont subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire depuis maintenant plus de deux ans.

A cela s'ajoute, la pénurie des semi-conducteurs qui a mis à mal la production de véhicules partout sur le continent européen. Enfin, la santé fait également partie des grandes priorités de la BEI. Beaucoup d'entreprises spécialisées dans le médical et la santé comme Stilla Technologies ou Quantum Surgical ont ainsi pu bénéficier de financement ou de garantie via le Fonds européen d'investissement. Le prolongement de la crise sanitaire pourrait encore amener la banque européenne à devoir muscler ses efforts pour la santé.