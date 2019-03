Macron entre dans la bataille européenne : sa tribune en quatre points

À moins de trois mois d'élections européennes qu'il juge "décisives", Emmanuel Macron a dévoilé lundi soir une série de mesures concrètes en faveur d'une "renaissance européenne". Dans une lettre aux "citoyens d'Europe" publiée simultanément dans des quotidiens des 28 États membres, du Guardian à El Pais en passant par le Corriere della serra, le chef de l'État français adresse une mise en garde contre la tentation du "repli" ou de la "résignation".

« Le repli nationaliste ne propose rien, c'est un rejet sans projet et ce piège menace toute l'Europe : les exploiteurs de colère, soutenus par les fausses informations, promettent tout et son contraire », fustige-t-il. « Aussi, résistant aux tentations du repli et des divisions, je vous propose de bâtir ensemble cette Renaissance autour de trois ambitions : la liberté, la protection et le progrès. »

Ces ambitions passent notamment par la création d'une agence de protection des démocraties et d'une banque pour le climat, la mise en place d'un salaire minimum européen ou encore l'interdiction en Europe des entreprises « portant atteinte aux intérêts stratégique européens ».

Voici les quatre propositions fortes de la tribune-programme d'Emmanuel Macron.

Instaurer la "préférence européenne"

Le président français appelle à "réformer" la politique de concurrence en vigueur dans l'UE et souhaite instaurer "une préférence européenne". « Nos frontières doivent aussi assurer une juste concurrence », estime-t-il, appelant à « sanctionner ou interdire en Europe les entreprises qui portent atteinte à nos intérêts stratégiques et nos valeurs essentielles ». Le chef de l'Etat cite notamment les « normes environnementales, la protection des données et le juste paiement de l'impôt » comme critère commercial.

« Quelle puissance au monde accepte de poursuivre ses échanges avec ceux qui ne respectent aucune de ses règles ? » interroge-t-il, avant de préconiser notamment « d'assumer, dans les industries stratégiques et nos marchés publics, une préférence européenne comme le font nos concurrents américains ou chinois ».

Il invite aussi les Européens à mieux « réguler les géants du numérique, en créant une supervision européenne des grandes plateformes (sanction accélérée des atteintes à la concurrence, transparence de leurs algorithmes...) »

Enfin, il appelle à « financer l'innovation en dotant le nouveau Conseil européen de l'innovation d'un budget comparable à celui des Etats-Unis, pour prendre la tête des nouvelles ruptures technologiques, comme l'intelligence artificielle ».

Ouvrir la voie à un salaire minimum européen

Sur le volet social, Emmanuel Macron plaide en faveur d'un "bouclier social" européen qui garantirait notamment la "même rémunération sur le même lieu de travail". C'était une de ses promesses de campagne.

« L'Europe, où a été créée la sécurité sociale, doit instaurer pour chaque travailleur, d'Est en Ouest et du Nord au Sud, un bouclier social », estime-t-il, évoquant une « même rémunération sur le même lieu de travail et un salaire minimum européen, adapté à chaque pays ».

Il appelle ses partenaires européens à définir un "projet de convergence plus que de concurrence" sur ce volet social, pour "retrouver l'esprit de progrès".

Les propositions égrenées sur ce point par Emmanuel Macron reprennent peu ou prou le projet de "Socle européen des droits sociaux" signé par les 28 Etats membres à Göteborg, en Suède, en novembre 2017. Cette grande déclaration contre le dumping social n'a pas de portée légale mais doit donner un signal aux peuples que les plus démunis d'entre eux ne sont pas oubliés.

La déclaration de Göteborg compte vingt principes et droits supposés être respectés sur tout le continent européen, comme le droit à l'enseignement et à l'orientation professionnelle, l'égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle fait aussi mention de « salaires minimum appropriés devant être garantis, à un niveau permettant de satisfaire aux besoins du travailleur et de sa famille compte tenu des conditions économiques et sociales du pays, tout en sauvegardant l'accès à l'emploi et les incitations à chercher un emploi ».

Créer une "banque européenne du climat" pour financer la transition écologique

Autre point fort de cette tribune, l'engagement en faveur de l'environnement. Le chef de l'Etat appelle l'UE à prendre la tête du combat écologique, proposant la création d'une "Banque européenne du climat" pour financer la transition écologique, et d'une force sanitaire européenne pour "renforcer les contrôles" des aliments.

Emmanuel Macron propose que l'Europe se fixe l'objectif de réduire de moitié sa consommation de pesticides d'ici 2025 et vise le "zéro carbone" en 2050. Il souhaite également une « évaluation scientifique indépendante des substances dangereuses pour l'environnement », alors que plusieurs agences sanitaires ont été soupçonnées de reprendre trop complaisamment les arguments de la firme Monsanto.

Remettre à plat l'espace Schengen

Au registre de la défense des libertés - et sans nommer la Russie -, Emmanuel Macron s'inquiète des ingérences extérieures dans les démocraties européennes. À ce titre, il veut « interdire le financement des partis politiques européens par des puissances étrangères » (c'est déjà le cas en France). Il envisage également la création d'une Agence européenne de protection des démocraties, visant à protéger les élections « contre les cyberattaques et les manipulations ».

Le chef de l'État remet ainsi sur la table l'idée d'un office européen de l'asile et d'une police des frontières commune, plaidant plus généralement pour la "remise à plat de l'espace Schengen".

« La frontière, c'est la liberté en sécurité. Nous devons ainsi remettre à plat l'espace Schengen (... ) Je crois, face aux migrations, à une Europe qui protège à la fois ses valeurs et ses frontières (...) Aucune communauté ne crée de sentiment d'appartenance si elle n'a pas des limites qu'elle protège. »

___

CLIQUER pour lire le TEXTE INTÉGRAL "Pour une renaissance européenne" d'Emmanuel Macron.