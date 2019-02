Elections européennes : la République en marche en tête des intentions de vote

L'échéance du scrutin approche. A trois mois des élections européennes, la liste de la République en Marche et du MoDem arriverait en première position en France avec 25% des suffrages exprimés selon la dernière enquête réalisée par BVA pour La Tribune, Orange et RTL. La liste du Rassemblement national (RN), conduite par Jordan Bardella, arriverait en seconde position avec 19% des voix. Le parti de Marine Le Pen serait suivi par la liste de La France insoumise emmenée par Manon Aubry (7,5%). Une liste "Gilets jaunes" récolterait quant à elle 4% des suffrages.

Actuellement composé de 751 députés, le Parlement devrait voir son nombre d'élus diminuer avec le départ des parlementaires britanniques à l'issue du Brexit. La France va ainsi gagner cinq sièges passant de 74 à 79 sièges quand l'Italie devrait avoir trois élus supplémentaires pour la prochaine mandature. De son côté, l'Allemagne doit obtenir le même nombre de députés. A l'heure où les populismes gagnent du terrain partout en Europe, les prochaines semaines pourraient être déterminantes pour l'avenir politique du Vieux continent qui paraît de plus en plus fragmenté sur la scène internationale.

La République en marche en tête chez les retraités

Le parti de la majorité présidentielle (LREM), qui doit encore présenter pour la première fois de son histoire une liste aux élections européennes, devrait obtenir un large soutien chez les personnes les plus âgées. Par catégorie d'âge, c'est chez les plus de 65 ans qu'il devrait remporter la plus forte proportion de soutiens (28%). Arrivent ensuite les 50-64 ans (26%) et les 18-34 ans (25%).

Parmi les catégories socioprofessionnelles, ce sont surtout les cadres (35%) et les retraités (27%) qui devraient soutenir le parti d'Emmanuel Macron dans les urnes. Au niveau géographique, LRM devrait faire ses scores les plus importants dans l'agglomération parisienne (31%) et les grandes villes supérieures à 100.000 habitants (30%). A l'opposé, les électeurs des communes rurales devraient moins se tourner vers la liste LREM et MoDem avec seulement 16% d'intentions de vote.

Le rassemblement national largement en tête chez les CSP -

Sans réelle surprise, le Rassemblement national recueille un soutien relativement important chez les catégories sociales défavorisées avec 29% des intentions de vote. Le parti d'extrême droite réalise une percée chez les 35-49 ans (28%). C'est dans cette tranche d'âge que cette liste remporte le plus de succès avec un écart important par rapport aux autres catégories (autour de 15%). L'ancien parti de Jean-Marie Le Pen ferait également des scores considérables dans les communes rurales (24%) inférieures à 2.000 habitants et les zones périurbaines (23%).

Les Républicains en chute libre

A droite, les scores pourraient être bien moins favorables que lors du scrutin de 2014 (20,8%). Les résultats récoltés par l'institut de sondages indiquent que la liste des Républicains conduite par François-Xavier Bellamy remporterait 10% des intentions de vote. Dans le détail, le parti de Laurent Wauquiez ferait ses meilleurs scores dans l'agglomération parisienne (14%) et les grandes villes (15%).

A l'opposé, les électeurs des zones périurbaines (7%) et des communes rurales (2%) devraient bouder la liste menée par le jeune agrégée de philosophie. Ainsi, cette chute de LR pourrait se faire au bénéfice de l'UDI (2%), voire de Debout La France (6%) dont le poids électoral est supérieur au score réalisé en 2014 par les listes du parti de Nicolas Dupont-Aignan (3,8%).

Une gauche éclatée

Sur l'aile gauche, la multiplication des listes devrait aboutir à un éclatement au sein du Parlement. La liste de la France insoumise arriverait en tête avec 7,5% d'intentions de votes suivie de la liste du Parti socialiste (PS) soutenue par Olivier Faure (5%) et celle de Générations soutenue par Benoît Hamon.

Les listes du Parti communiste (PC), du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) et de Lutte ouvrière (LO) devraient récolter entre 1% et 2% des suffrages. Chez Europe-Ecologie-les-Verts, la liste conduite par Yannick Jadot pourrait remporter 9% des suffrages, soit un score relativement similaire aux élections de 2014 (8,95%). Pour le parti écologiste, l'essentiel des soutiens devrait se situer dans les communes rurales (10% d'intentions de votes) et les villes moyennes (11%) qui ont entre 20.000 et 100.000 habitants.

62% des Français intéressés

L'enquête réalisée par BVA signale que 62% des interrogés se disent intéressés par les élections européennes. C'est un résultat en net progression par rapport à décembre (54%). A l'opposé, la part des personnes désintéressées passe de 44% en décembre à 35% en février. Si ces évolutions peuvent apparaître comme favorables aux yeux des partisans du Parlement européen, de nombreux contrastes illustrent les difficultés qui se cachent derrière ce scrutin de moins en moins mobilisateur. En effet, le taux de participation décline régulièrement depuis le premier scrutin en 1979 pour atteindre seulement 42% en 2014. Chez les jeunes de 18 à 24 ans (25%) et les chômeurs (21%), la participation est particulièrement faible.

Dans le détail, les personnes qui expriment le plus d'intérêt sont les personnes âgées de plus de 65 ans (76%) ou les retraités (75%). Les scores sont beaucoup plus faibles chez les 18-34 ans (55%) et les 35-49 ans (53%). Il existe de forts contrastes entre les zones géographiques, notamment entre les communes rurales (53%) et l'agglomération parisienne (74%). Sur le plan politique, ce sont les sympathisants de la République en marche (79%) et ceux du Parti socialiste (77%) qui déclarent le plus d'intérêt pour ces élections. Enfin, les chez les employés et les ouvriers et chez les habitants des communes rurales, à peine la majorité (53%) déclarent être intéressée par le vote du 26 mai prochain.

(*)Méthode : Etude réalisée par l'Institut BVA auprès d'un échantillon interrogé par Internet du 20 au 21 février 2019. Echantillon de 929 inscrits sur les listes électorales, identifiés au sein d'un échantillon de 1.012 Français, représentatif de la population nationale âgée de 18 ans et plus. Les intentions de vote qui figurent dans ce rapport reposent sur la base des personnes inscrites sur les listes électorales, certaines d'aller voter et ayant exprimé une intention de vote, soit 474 individus.