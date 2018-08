Migrants : Frontex refuse de porter seule le chapeau

« En 2015, 1,2 million de personnes sont entrées irrégulièrement dans l'Union européenne (UE). En 2018, fin juillet, nous en sommes à environ 75.000 entrées irrégulières. » Ce n'est pas une ONG qui le dit, mais le directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, à la tête de l'Agence européenne des garde-côtes et des garde-frontières.

Dans une interview accordée aux journaux du groupe Ebra ce 23 août 2018, le Français déclare notamment qu'« il n'est plus question de laisser des Etats (membres de l'UE, ndlr) gérer seuls des situations de crise » avant d'ajouter presque aussitôt : « Les Etats-membres doivent prendre davantage de décisions effectives d'éloignement, qui soient mieux mises en œuvre. »



Sur le plan de la sécurité, Fabrice Leggeri assure ainsi que « tous les arrivants sont enregistrés et contrôlés avec des bases de données européennes et certaines bases nationales » tout en appelant les pays européens à davantage expulser de migrants illégaux :

« Le nombre de gens qui restent sur le territoire européenne en situation irrégulière ne cesse d'augmenter (...) si on continue ainsi, on envoie un message implicite aux migrants potentiels : tenter à tout prix de passer en Europe, car même si on est pris, on a toutes les chances d'y rester. »