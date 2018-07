Les Bourses européennes décrochent, inquiètes du conflit Merkel-Seehofer sur les migrants

Alors que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'Union européenne ne faiblit pas (ce matin encore, Trump a fustigé les Européens et leur ingratitude) et alors que le risque d'éclatement de la coalition au pouvoir en Allemagne semble atteindre un point culminant, la plupart des Bourses européennes reculent lundi à mi-séance. Il est fort probable que Wall Street les imite dès son ouverture.

À Paris, le CAC 40 cède 1,14% à 5.262,79 points vers 10h30 GMT. À Francfort, le DAX perd 0,63% et à Londres, le FTSE abandonne 0,94%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,92%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,95% et le Stoxx 600 de 0,94%. Les futures sur indices new-yorkais signalent à l'avance une ouverture de Wall Street en baisse de 0,6% à 0,7%.

Réunion de la dernière chance pour sauver la coalition CDU-CSU

Pour tenter de mettre fin à la crise politique en Allemagne, Angela Merkel, dont le gouvernement de coalition est menacé par le différend entre son parti, la CDU, et son allié de droite (CSU), doit s'entretenir à nouveau ce lundi avec son ministre de l'Intérieur, dans ce qui s'apparente à une réunion de la dernière chance.

Les divisions sur la politique migratoire entre l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière allemande et l'Union chrétienne-sociale (CSU) de son ministre de l'Intérieur Horst Seehofer menacent de faire éclater le gouvernement de "grande coalition" droite-gauche péniblement constitué par Angela Merkel à l'issue des élections législatives de septembre dernier.

[Le 12 mars 2018, la Chancelière allemande Angela Merkel, cheffe de la CDU, entourée du leader de la CSU, Horst Seehofer (à droite) et du patron du SPD, Olaf Scholz, présentent la signature de la "grande coalition" droite-gauche permettant de donner un gouvernement à l'Allemagne. Crédit : Reuters]

Migrants : le ministre de l'Intérieur en profond désaccord avec Merkel

Dimanche 1er juillet, Horst Seehofer, qui réclame un durcissement des conditions d'accueil des migrants enAllemagne, a proposé de démissionner de son poste de ministre de l'Intérieur ainsi que de la présidence de la CSU à l'issue d'une réunion marathon. Cette réunion était convoquée pour discuter de la question de savoir si le plan migrant ramené du dernier Conseil européen de Bruxelles par Angela Merkel était acceptable.

Mais il a ensuite été persuadé par ses collègues du parti d'avoir une autre réunion avec Angela Merkel lundi 2 juillet pour tenter de résoudre ce conflit. Il a déclaré qu'il prendrait sa décision finale dans les trois jours.

La crise humanitaire qui divise l'Europe

La crise politique en Allemagne est le dernier signe d'une division croissante au sein de l'Union européenne entre ceux qui veulent maintenir des frontières ouvertes et ceux qui veulent limiter le nombre de migrants.

Horst Seehofer a déclaré dimanche à ses collègues que, malgré les mesures convenues avec les dirigeants européens, il ne voyait pas d'autre solution que de renvoyer certains migrants à la frontière. Angela Merkel refuse cette alternative.

La démission de Seehofer pourrait déclencher de nouvelles élections

Avant la rencontre Merkel-Seehofer, les groupes parlementaires de la CSU et de la CDU doivent se réunir ensemble.

Ce qui est important pour Angela Merkel pour l'instant : elle a le soutien des parlementaires CDU. Pour Hans-Peter Friedrich, un membre de la direction de la CSU, le refus d'Angela Merkel des compromis proposés par Horst Seehofer suggère qu'elle est contente de le voir partir.

"Maintenant, cela dépend de savoir si Horst Seehofer tire ses propres conclusions", a déclaré Friedrich à la chaîne de télévision publique Deutschlandfunk.

Si l'alliance de la CDU et de la CSU, vieille de 70 ans, devait se dissoudre, Angela Merkel pourrait être privée de majorité parlementaire. Elle pourrait alors tenter de diriger un gouvernement minoritaire, ou peut-être d'annoncer de nouvelles élections législatives.

(Avec Reuters)