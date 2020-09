Sommet Chine-Europe ce lundi : Bruxelles va exiger pour ses entreprises des règles de concurrence équitables

Au menu de ce sommet, l'épineux accord sino-européen sur les investissements, dont la conclusion d'ici la fin de l'année est jugée "possible" par Pékin. Les Européens souhaitent que leurs entreprises bénéficient en Chine des mêmes conditions que celles offertes aux firmes chinoises dans l'UE. (Crédits : Reuters)

SOUVERAINETÉ EUROPÉENNE et INVESTISSEMENTS CHINOIS. Question des Ouïghours, statuts de Taiwan et de Hong Kong, escalade des tensions en mer de Chine, accusations d'espionnage, réciprocité des règles commerciales, violations des droits de l'homme, climat et réduction des émissions de CO2, guerre commerciale avec les États-Unis... même en visioconférence et en format réduit (XI Jinping, Merkel, Michel, von der Leyen), cette rencontre restera l'un des moments les plus importants des six mois de la présidence allemande de l'UE.