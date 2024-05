Ukraine : la Suède débloque une nouvelle aide pour maintenir l'« approvisionnement énergétique » du pays

La Suède a dévoilé ce mardi un nouveau plan d'aide pour « garantir l'approvisionnement énergétique » de l'Ukraine afin de lui permettre de résister aux forces russes qui continuent de progresser dans le pays.

Les fonds, à hauteur de 650 millions de couronnes (57 millions d'euros), seront notamment investis dans des générateurs électriques, transformateurs et cellules photovoltaïques, a précisé le ministre. Mais aussi dans des pièces détachées telles que des interrupteurs, câbles, pompes, tuyaux...

« L'objectif est simple: que les centrales continuent à produire de l'électricité », a déclaré Johan Forssell, ministre du Commerce extérieur et de l'aide internationale.

Et pour cause : « L'accès à l'énergie est essentiel pour que la société, l'économie et les entreprises ukrainiennes continuent à fonctionner », a constaté lors d'une conférence de presse Johan Forssell.

Moscou veut déstabiliser le système électrique ukrainien

« La Russie cible de plus en plus ses attaques sur le système énergétique ukrainien dans le but de mettre hors service d'importantes infrastructures. Pour renforcer la résilience de l'Ukraine, nous augmentons aujourd'hui notre soutien au secteur de l'énergie », a-t-il dit.

Les forces russes visent quasi-quotidiennement des régions et villes d'Ukraine éloignées du front lors d'attaques avec des drones et des missiles guidés, qui ciblent particulièrement les infrastructures énergétiques et provoquent des coupures de courant.

La Suède cumule les mesures de soutien à l'Ukraine

Vendredi, le gouvernement suédois avait annoncé un plan d'aide civile et militaire pluriannuel d'une valeur de 75 milliards de couronnes (6,5 milliards d'euros) entre 2024 et 2026, afin de soutenir Kiev « aussi longtemps que nécessaire ».

L'Ukraine est le premier pays bénéficiaire de l'aide suédoise.

« En fonction du type de soutien utilisé, par exemple les livraisons d'achats de remplacement, ce plan pourra peser sur les finances publiques pendant plusieurs années, voire au-delà de 2026 », a cependant relevé le gouvernement dans un communiqué.

L'Espagne promet un milliard d'euros d'aide militaire à Kiev

La Suède n'est cependant pas le seul pays à avoir fait des annonces cette semaine.

Le président ukrainien a signé lundi un accord bilatéral de sécurité avec le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Celui-ci « inclut un engagement d'aide militaire pour 2024 d'un milliard d'euros qui va permettre à l'Ukraine de renforcer ses capacités » de défense face à l'offensive russe, a déclaré le dirigeant espagnol lors d'une conférence de presse commune avec Volodymyr Zelensky, en déplacement à Madrid pour l'occasion. « Nous serons aux côtés de l'Ukraine tout le temps qu'il faudra », a assuré Pedro Sánchez. Le Premier ministre espagnol a précisé que son pays allait notamment livrer de nouveaux chars Leopard à Kiev. L'Espagne lui a déjà fourni dix chars de ce type et annoncé, en avril, l'envoi de missiles pour systèmes de défense antiaérienne Patriot.

Cet accord de sécurité est, selon le Premier ministre espagnol, le dixième signé depuis le début de la guerre par l'Ukraine. Elle en a déjà en effet paraphé ces derniers mois, notamment avec la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni.

Reste que, jusqu'à présent, l'aide militaire fournie par l'Espagne à l'Ukraine a été limitée. Selon les données du Kiel Institute, qui recense les armes promises et livrées à l'Ukraine depuis l'invasion russe qui a débuté le 24 février 2022, l'Espagne s'était engagée à fournir 330 millions d'euros d'aide militaire à Kiev, ce qui en faisait un petit contributeur à l'échelle européenne. À titre de comparaison, les engagements de Berlin, de Paris et de Rome s'élèvent, selon la même source, respectivement à 18,61 milliards, 5,65 milliards et 1 milliard.

Un sommet pour la Paix prévu en juin Pour tenter de mettre fin à la guerre, plusieurs puissances vont participer à un sommet pour la paix sur l'Ukraine prévu en Suisse mi-juin. Le Kremlin a jugé ce mardi « absurde (et) futile » la tenue de ce sommet en l'absence d'une participation de la Russie, alors que Moscou n'a pas été conviée par Kiev à cette conférence. « Cette conférence est, de notre point de vue, absolument futile en termes de recherche d'une solution au conflit concernant l'Ukraine », a affirmé Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, dans une interview à la chaîne publique russe RT. « Il est en effet absurde de se réunir et de discuter sérieusement de ces questions sans la participation de notre pays », a-t-il souligné. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté accusé ce mardi son homologue russe Vladimir Poutine de tenter de « faire échouer » ce sommet. « Poutine a très peur du sommet de la paix », a déclaré le dirigeant ukrainien lors d'un déplacement à Bruxelles en Belgique. « Il a essayé de faire échouer ce sommet et continue de le faire », a-t-il dénoncé face à la presse. L'absence de Joe Biden à ce sommet équivaudrait à « applaudir Poutine », a-t-il par ailleurs déclaré, expliquant notamment que les dirigeants qui boudent le sommet pour la paix sont « satisfaits » de la guerre.

(Avec AFP)