Wagner étant à 5 km de la Pologne, Varsovie envoie des troupes vers la Biélorussie : Moscou menace d'agir « avec tous les moyens » à disposition

Si l'attention est focalisée est sur les énormes tensions en mer Noire, les esprits s'agitent à la frontière entre la Pologne, pays de l'OTAN, et la Biélorussie alliée de la Russie. Alors que le ministère biélorusse de la Défense a annoncé jeudi la présence de membres de la milice privée russe Wagner dans une caserne militaire biélorusse située à cinq kilomètres à peine de la Pologne, le président russe Vladimir Poutine a accusé vendredi le gouvernement polonais de vouloir occuper certains des territoires de l'ancienne Union soviétique et a déclaré que toute agression contre la Biélorussie, pays voisin proche allié de la Russie, serait considérée comme une attaque contre la Russie.

Moscou réagirait à toute agression contre la Biélorussie, liée à la Russie par deux traités d' « union » depuis 1999, « avec tous les moyens dont nous disposons », a déclaré le chef du Kremlin, lors d'une réunion de son Conseil de sécurité. Vladimir Poutine a évoqué des articles de presse faisant état de projets visant à s'appuyer sur une unité lithuano-polonaise pour mener des opérations dans l'ouest de l'Ukraine, dont des parties ont appartenu à la Pologne par le passé, et pour y occuper des territoires à terme.

« Il est de notoriété publique qu'ils rêvent également d'occuper des terres biélorusses », a-t-il ajouté, sans fournir de preuves.

« Mais la Biélorussie fait partie de l'Union (avec la Russie), et agresser la Biélorussie serait agresser la Fédération de Russie », a prévenu Vladimir Poutine, ajoutant que « nous y répondrons avec tous les moyens dont nous disposons ».

L'OTAN est prêt à soutenir la Pologne

Si elle récuse toute ambition territoriale en Biélorussie, la Pologne a bien décidé mercredi d'envoyer plus d'un millier de militaires à sa frontière avec son voisin biélorusse, dans l'est du pays, après l'arrivée en Biélorussie de mercenaires de Wagner, a déclaré vendredi le secrétaire du comité de sécurité de Varsovie, cité par l'agence de presse d'Etat polonaise PAP. Une décision appuyée par le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, déclarant que l'Allemagne et l'Otan étaient prêtes à soutenir la Pologne dans la défense de son flanc est.

« Lorsque les partenaires polonais ont besoin de soutien, ils le reçoivent », a insisté le ministre au cours d'une conférence de presse avec son homologue tchèque à Prague.

Mercredi, une vidéo a montré le dirigeant de Wagner, Evguéni Prigojine, qui, en accueillant ses combattants en Biélorussie, a déclaré que ces derniers ne participeraient plus à la guerre en Ukraine pour le moment. Ils les enjoignant au contraire à se préparer à aller en Afrique et à entraîner l'armée biélorusse.

(Avec Reuters)