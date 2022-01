Zone euro : 2021 signe un rebond historique (+5,2%) après le grand plongeon de 2020 (-6,4%)

Ce chiffre historique, supérieur à la précédente prévision (5%), témoigne que l'économie européenne s'est vite redressée après le plongeon économique, non moins historique, lié à la pandémie de Covid-19. Et fait notable, après avoir été parmi les plus affectés en 2020, ce sont l'Italie et surtout la France, avec des PIB en hausse respectivement de +6,5% et +7%, qui ont tiré la performance du bloc.