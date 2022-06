L’assurance-vie confirme sa dynamique sous le regard sourcilleux du régulateur

La collecte sur l’assurance-vie ne faiblit pas et retrouve même des records historiques depuis plus de dix ans. Un engouement porté à la fois par les unités de compte et les contrats d’épargne retraite (PER). Mais, derrière ce succès, les assureurs-vie sont sous pression des pouvoirs publics et des régulateurs pour garantir une meilleure lisibilité de l’offre et une meilleure transparence des commissions. Des premières mesures se mettent en place à partir du 1er juin comme la mise en ligne des tableaux récapitulatifs des frais. Mais le régulateur invite également les assureurs-vie à échanger cet été sur la base d’une étude approfondie du marché pour voir comment améliorer encore les choses. De nouvelles recommandations pourraient voir le jour à l’automne prochain.