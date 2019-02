Bank of America enterre la marque Merrill Lynch

La marque du courtier au taureau incarnait les firmes triomphantes de Wall Street. En septembre 2008, en pleine crise de subprimes, la banque d'affaires avait pourtant dû s'adosser à Bank of America, qui l'avait rachetée pour 50 milliards de dollars. Dix ans après la crise, lundi 25 février, Bank of America a annoncé l'abandon du nom "Merrill Lynch" dans la plupart de ses activités, y compris dans sa banque d'investissement, dans le cadre de sa stratégie de marketing et de renouvellement de son image.

Sans le dire aussi clairement, la deuxième banque américaine évoque « des mises à jour de marque. »

« BofA Securities représentera nos activités de courtiers institutionnels, y compris Global Markets, Investment Banking et Capital Markets », indique notamment Bank of America dans un communiqué.

Les activités de banque privée et gestion de patrimoine s'appelleront désormais "Merrill" tout court.

A la différence d'autres grandes enseignes emblématiques de Wall Street comme Wachovia et Bear Stearns, la marque Merrill Lynch avait survécu jusqu'ici.

Dans un souci d'uniformisation, Bank of America abandonne aussi la marque US Trust, dans la gestion de fortune, qui deviendra Bank of America Private Bank.