Banque : BPCE présente un plan de croissance ambitieux sur tous ses métiers

La situation politique confuse qui règne en France n'aura pas fait dévier la trajectoire du nouveau plan stratégique de BPCE (Banque populaire Caisse d'Epargne) « vision 2030 ». « Il est aujourd'hui bien trop prématuré pour conclure quoi que ce soit de la situation actuelle, notamment sur une modification de nos hypothèses macroéconomiques », avance, prudent, Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, lors de la présentation à la presse des ambitions du groupe bancaire coopératif, ce mercredi.

« Notre projet part d'une analyse fondamentale de ce qu'est le groupe et d'une analyse fondamentale des besoins de la société. Ce besoin de confiance qu'ont nos clients est un constat que nous avons posé depuis des mois et vous voulons donner confiance à nos clients. Cette ligne n'est pas dépendante de la conjoncture », explique le dirigeant.

Lire aussiLégislatives : le gouverneur de la Banque de France alarme sur le coût des promesses économiques

Croissance et diversification

Le groupe, issu du rapprochement d'établissements centenaires il y a tout juste quinze ans, a vécu deux dernières années difficiles. Il a été frappé de plein fouet par la hausse des taux et le poids important (historique) de l'épargne réglementée dans son bilan. Le chiffre d'affaires de la banque de détail en France - soit la moitié de l'activité du groupe - s'est replié de près de 17% en deux ans, en raison de la forte chute de la marge d'intérêt.

C'est sans doute la raison pour laquelle le projet stratégique se veut « résolument un nouveau chapitre de croissance et de diversification », résume le président du directoire.

« Ce projet, c'est une vision à 2030, des objectifs à 2026 et des réalisations dès 2024 », indique la communication du groupe. Avec des marqueurs ambitieux, comme celui d'être la banque d'un Français sur quatre d'ici 2030 (soit 800.000 clients de plus d'ici 2026), la première banque des professionnels et des entreprises (120.000 de plus), le quatrième assureur en France (versus la huitième place aujourd'hui), le leader dans le processing des paiements en France, « un » leader dans l'accès au logement (face au géant Crédit Agricole) avec la création d'une nouvelle ligne de métier dédiée à l'immobilier, ou encore « un acteur mondial des transitions » à travers le financement et la gestion d'actifs (Natixis).

5% de croissance en 2025 et en 2026

Sur la diversification, les services financiers, notamment le leasing, mais aussi le crédit à la consommation, ou les services de paiement, comme l'assurance, avec des objectifs élevés de taux d'équipement, sont mis en avant. C'est donc une croissance tous azimuts, à la fois organique mais aussi basée sur les partenariats et les acquisitions.

Les objectifs financiers à 2026 sont tout aussi ambitieux, avec une croissance annuelle du produit net bancaire (PNB) de 5% sur deux ans (6% sur la banque de proximité et les assurances) pour arriver à 26 milliards d'euros (hors acquisition de la SGEF), un coefficient d'exploitation de 66%, un résultat net de 5 milliards et un ratio CET1 maintenu à 15,5% (71 milliards de capitaux propres).

Départ lancé

Et pour appuyer le propos, le groupe rappelle les nombreuses initiatives prises ces derniers mois, comme l'acquisition de la SGEF, leader européen du leasing professionnel, la plus importante acquisition du groupe depuis 2009, ou bien le rachat récent de deux « boutiques » de conseil en fusions et acquisitions en Belgique et aux Pays-Bas pour muscler le réseau européen de conseil de Natixis CIB, voire même l'appel d'offres remporté par Ostrum en Italie pour devenir l'un des principaux gérants assurantiels du pays, ou bien le partenariat noué avec un BNP Paribas dans les paiements.

Même la filiale Oney, spécialisée dans le paiement fractionné, qui fait pourtant l'objet d'un « plan d'adaptation » jusqu'à la fin de l'année, avec un nouveau management, est mobilisée sur la conquête de l'Europe.

« C'est un départ lancé », rappelle Nicolas Namias, qui souhaite partager son enthousiasme aux 100.000 collaborateurs du groupe. Il est clair que le paquebot BPCE, quelque peu encalminé par des vents défavorables, et de plus en plus talonné en France par un Crédit Mutuel conquérant, doit bouger, et vite.