BPCE retire Natixis de la cote avant de scinder ses activités

Les rumeurs allaient bon train depuis quelques jours. Ce qui a sans doute conduit le groupe BPCE à précipiter l'annonce de son projet de retrait de la cote de sa filiale Natixis. Un projet d'offre d'achat simplifié, portant sur les 29,3% du capital détenus par les minoritaires, sera ainsi déposé, au prix de 4 euros l'action, et cette offre sera suivie d'une offre publique de retrait obligatoire.

Après un premier semestre 2020 calamiteux, la filiale cotée a réussi à redresser ses comptes au quatrième trimestre pour finalement clôturer l'année sur un résultat net positif, meilleur qu'attendu, de 101 millions d'euros, malgré une charge du risque élevée. Après avoir mené depuis l'été dernier plusieurs chantiers (plan social, réduction des activités de marché, cession de sa filiale H2O AM), Natixis se prépare donc à une autre histoire, hors des contraintes de la Bourse.

Un adieu à la Bourse

Car, pour Laurent Mignon, président du directoire de BPCE, le constat est clair : « Une cotation de Natixis n'apporte plus les moyens nécessaires à son développement. » Et ce, pour une raison simple. Dans le secteur bancaire, « les cours de Bourse sont désormais structurellement en dessous de l'actif net réévalué, et les banques n'ont plus la capacité de financer leur croissance par augmentation de capital ». La dernière augmentation de capital de Natixis remonte à 2008 alors en pleine tempête des subprimes, sans que la jeune filiale cotée réussisse à retrouver...