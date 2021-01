H2O AM : Natixis souhaite vendre sa participation au management de la société de gestion

Natixis va finalement céder sa participation de 50,01% dans H2O AM aux dirigeants de cette société de gestion, basée à Londres, dans la tourmente depuis un an et demi. « Nous avons convenu avec la direction de H2O que nous nous séparions à l'amiable, en accord total, la direction achetant notre participation », a ainsi déclaré ce lundi, à l'antenne de Bloomberg TV, Jean Raby, directeur général de Natixis IM, la branche gestion d'actifs de la banque. Cette opération est soumise « à l'approbation du régulateur », a précisé le dirigeant, ajoutant « que Natixis ne cherchait pas d'autre acheteur potentiel ». Ni Natixis, ni H2O AM n'ont souhaité faire plus de commentaires.

Le nouveau patron de la filiale cotée du groupe BPCE, Nicolas Namias, avait déjà indiqué, début novembre, son souhait de se désengager de son partenariat avec H2O AM. Le pacte d'actionnaires, noué en 2010 lors de l'entrée de Natixis au capital de H2O AM, prévoyait d'ailleurs une clause de sortie en 2020.