Monte dei Paschi, la plus vieille banque du monde, boucle une augmentation de capital cruciale pour son avenir

La plus vieille banque du monde est parvenue à lever les 2,5 milliards d'euros nécessaire pour renforcer son bilan et financer son plan de réduction des coûts avec 4.000 départs attendus. La banque ne s'est jamais vraiment remise de la crise financière de 2008 et enchaîne les augmentations de capital pour un total 25 milliards d'euros levés en quatorze ans.