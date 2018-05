Bourde à 21 milliards d'euros chez Deutsche Bank

Deutsche Bank a reconnu avoir transféré par erreur 21 milliards d'euros sur des comptes d'un de ses clients, le groupe financier Macquarie, en 2014. Une information révélée par l'agence Bloomberg et confirmée par un porte-parole. Le paiement serait intervenu comme collatéral d'une transaction de gré à gré sur des produits dérivés, et serait dû à une erreur humaine. Le transfert opéré par inadvertance été corrigé en l'espace de quelques heures et n'aurait causé aucun dommage financier. Un audit interne a été réalisé à la suite de cet "incident".

Des systèmes de sécurité ont été mis en place depuis mais n'ont pas empêché la dernière bourde intervenue en mars dernier. La première banque allemande avait en effet réalisé le transfert de 28 milliards d'euros, au lieu de 28 milliards de yens (218 millions d'euros), sur son propre compte auprès de la plate-forme de dérivés Eurex. Une gaffe appelée dans le monde de la finance "gros doigt" (fat finger) quand un trader se trompe de touche en ajoutant un zéro de trop par exemple. Dans ce cas là également, l'erreur aurait été corrigée promptement sans conséquences financières.

En 2015, Deutsche Bank avait connu un autre incident : un vendeur junior de l'équipe des changes avait transféré par erreur 6 milliards de dollars à un client, un hedge fund. La banque avait récupéré les fonds le lendemain. Des soucis à répétition qui semblent démontrer que la banque allemande doit mettre à niveau ses systèmes d'alerte et de vérifications.