Deutsche Bank tranche 25% des effectifs dans le trading actions

Envolé, le rêve de devenir un géant de Wall Street. En difficulté, peinant à retrouver la rentabilité, le géant bancaire allemand Deutsche Bank va tailler de façon drastique dans ses effectifs travaillant sur les marchés financiers. Ce jeudi 24 mai, alors qu'elle tient son assemblée générale annuelle d'actionnaires, la première banque allemande a annoncé avoir achevé le passage en revue de ces activités. Objectif : réduction de coûts, montée en puissance du digital, recentrage et diminution de l'exposition aux risques.

"Deutsche Bank restructurera de manière significative ses activités de vente et de négociation d'actions. Globalement, la banque vise à réduire les effectifs dans ce domaine d'environ 25%. Dans celui des "Cash Equities" [les actions, par opposition aux dérivés, ndlr], elle se concentrera sur les solutions électroniques et ses clients les plus importants au niveau mondial", annonce ce jeudi l'établissement dans un communiqué.

Et d'ajouter :

"Dans la "Prime Finance" [services aux hedge funds, ndlr], la banque réduira son exposition au levier d'un quart, soit une diminution d'environ 50 milliards d'euros."



L'ensemble de ces coupes devraient réduire d'ici à la fin de l'année l'exposition de sa branche de banque de financement et d'investissement (CIB) au levier financier "de plus de 100 milliards d'euros", de l'ordre de 10% de son exposition actuelle qui dépassait les 1.000 milliards d'euros à fin mars.



"Nous restons investis dans notre banque de financement et d'investissement, et notre présence à l'international. Nous y croyons dur comme fer", a assuré le nouveau directeur général Christian Sewing, venu lui-même de la banque de détail. "Nous sommes l'alternative européenne sur le marché international des financements et des marchés de capitaux. Cependant, nous devons nous concentrer sur ce que nous faisons réellement bien", a-t-il justifié.



Au moins 7.000 postes supprimés



La banque allemande ne va pas aussi loin que les rumeurs de la veille le laissaient penser : Deutsche Bank annonce non pas 10.000 suppressions de postes mais une baisse d'au moins 7.000 équivalents temps plein, passant d'effectifs mondiaux "d'un peu plus de 97.000 à bien en-dessous de 90.000". Les suppressions d'emplois sont déjà en cours. Avec ce plan, la banque compte accélérer ses réductions de coûts cette année et la suivante.

Cette restructuration devrait avoir un coût de 800 millions d'euros dans les comptes cette année.

L'action Deutsche Bank est en léger retrait ce jeudi matin à la Bourse de Francfort. Elle a perdu plus de 35% depuis janvier.