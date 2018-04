Deutsche Bank : des "décisions difficiles" en vue sur les marchés

La rumeur courait depuis quelques semaines : le conseil de surveillance de Deutsche Bank a remercié le directeur général John Cryan et nommé dimanche soir à sa place Christian Sewing, 47 ans, un cadre dirigeant qui a fait l'essentiel de sa carrière dans la banque de détail. Dans son tout premier message aux salariés, rendu public ce lundi matin, le nouveau patron de la première banque allemande, qui rappelle qu'il y a commencé en 1989 comme apprenti, cherche à mobiliser les troupes mais prévient d'ores et déjà que le chemin ne sera pas pavé de roses, après trois années consécutives de pertes.

S'il invite les équipes à retrouver leur "soif des affaires", il annonce que la banque devra impérativement réduire ses coûts, qui ne devront pas dépasser 23 milliards d'euros. "Ceci est non négociable", insiste-t-il, avertissant que les loupés du dernier trimestre ne sauraient se reproduire. Il veut notamment améliorer les processus et en finir avec les lourdeurs bureaucratiques de cette institution née il y a près de 150 ans.

"Nous devrons prendre des décisions difficiles et les exécuter" décare-t-il.

Le message le plus clair concerne la réduction de la voilure dans la banque de financement et d'investissement (BFI, qui regroupe les activités de marchés et de services financiers aux entreprises, États et institutions financières), qui continue à générer la plus grande part du chiffre d'affaires, mais génère des pertes.

Retrait des domaines non rentables

Dans ce domaine, l'ex-dirigeant de la branche banque de détail, qui est en train d'achever sa fusion avec la Postbank, reconnaît que Deutsche Bank se porte bien "dans certains secteurs d'activité à l'échelle mondiale" :

"Nous avons été en mesure de récupérer des parts de marché dans des secteurs clés. Mais nous savons également que nous devrons adapter davantage notre structure de revenus, de coûts et de capital. Par conséquent, nous allons analyser en profondeur comment nous voulons positionner ce pilier de notre banque dans un environnement de marché difficile. La priorité est de tirer parti de nos forces et d'allouer nos investissements en conséquence. Et en même temps, nous chercherons à libérer de la capacité de croissance en nous retirant des zones où nous ne sommes pas suffisamment rentables", explique Christian Sewing dans son message.



Au premier trimestre, Deutsche Bank a particulièrement souffert des effets de change, l'essentiel de son activité de trading étant réalisé en dollar. La banque allemande ne s'est jamais totalement remise de la crise financière de 2007-2008 dans les activités de marchés, où elle avait suivi une stratégie agressive de développement dans les années antérieures.

"Le temps presse et les attentes sont élevées, de la part de nos clients, de nos investisseurs, des autorités réglementaires, des responsables politiques et des médias", écrit le nouveau patron.

Les investisseurs ont plutôt bien accueillis la nouvelle de la nomination de Christian Sewing : l'action Deutsche Bank gagne plus de 3% ce lundi matin à la Bourse de Francfort.