Comment la Blockchain révolutionne la monnaie

Le 14 février dernier, l'une des plus grandes banques du monde s'est fendue de la plus improbable déclaration d'amour à la Blockchain, la technologie née avec le Bitcoin. La monnaie virtuelle avait été créée afin de pouvoir payer en direct, de pair-à-pair, « sans passer par une institution financière » selon son inventeur Satoshi Nakamoto, autrement dit en contournant les banques, commerciales et centrales. JP Morgan Chase & Co, la première banque américaine en termes d'actifs et de capitalisation boursière (360 milliards de dollars), dont le PDG, Jamie Dimon, avait traité le Bitcoin d'« arnaque » en septembre 2017, a annoncé le lancement du JPM Coin, « une monnaie digitale pour les paiements » représentant un dollar, et s'appuyant sur la technologie Blockchain.

Dix ans après la naissance du Bitcoin sur fond de défiance à l'égard des banques en pleine crise financière, un des plus grands établissements de Wall Street s'invite dans ce paysage encore jeune et très mouvant des crypto-actifs qu'il pourrait bouleverser avec la puissance de son réseau. Or la monnaie est au fondement de l'économie : au-delà du paiement, compensation et infrastructures de marchés, gestion de trésorerie...