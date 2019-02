Blockchain : pourquoi JP Morgan crée sa propre crypto-monnaie JPM Coin

Incroyable, mais vrai. La banque JP Morgan Chase, dont le patron Jamie Dimon, avait traité le Bitcoin d'arnaque, est la première banque au monde à lancer sa propre monnaie digitale, le JPM Coin. Il s'agit d'une monnaie digitale, s'appuyant sur la technologie Blockchain, née avec le Bitcoin justement, mais elle est indexée sur le dollar et sert à des transferts d'argent instantanés entre des comptes d'acteurs institutionnels, de grands investisseurs, d'autres banques, de grandes entreprises, pas les particuliers.

La plus grande banque américaine en termes d'actifs et la première au monde en capitalisation boursière prend tous ses concurrents de vitesse et s'impose comme la première institution financière de cette taille à se lancer de plain pied dans l'univers des crypto-actifs. Goldman Sachs hésite depuis des mois à ouvrir un desk de trading sur les crypto-actifs mais la chute des cours l'an dernier (plus de 70%) semble l'avoir incité à repousser ce projet. Fidelity a annoncé la création d'une filiale consacrée aux services en crypto-actifs, notamment la conservation.

"Le JPM Coin n'est pas de l'argent en soi. Il s'agit d'une pièce numérique représentant les dollars des États-Unis détenus dans des comptes spécifiques de JPMorgan Chase N.A. En résumé, un JPM Coin a toujours une valeur équivalente à un dollar américain. Lorsqu'un client envoie de l'argent à un autre via la Blockchain, les JPM Coins sont transférés et échangés instantanément pour un montant équivalent en dollars américains, ce qui réduit le temps de règlement habituel" explique Umar Farooq, responsable de la Blockchain et des services numériques de trésorerie chez JP Morgan dans une présentation en ligne.

--

[Le schéma expliquant le transfert d'argent en utilisant le JPM Coin. Crédits : JP Morgan]

--

Un JPM Coin = un dollar

La banque américain insiste sur le fait qu'elle croit surtout dans le potentiel de la technologie de stockage et de transmission d'information Blockchain, à distinguer des crypto-actifs proprement dits.

"Nous avons toujours cru au potentiel de la technologie Blockchain et nous soutenons les crypto-monnaies tant qu'elles sont correctement contrôlées et réglementées. En tant que banque réglementée à l'échelle mondiale, nous pensons que nous avons une opportunité unique de développer cette capacité de manière responsable sous la supervision de nos régulateurs" explique le responsable Blockchain de la banque américaine. "L'échange de valeur, telle que de l'argent, entre différentes parties sur une Blockchain nécessite une devise numérique; nous avons donc créé la pièce JPM" relève-t-il.

La banque tient aussi à distinguer son JPM Coin des "stable coins", d'autres monnaies digitales indexées sur des monnaies fiduciaires comme USDC, Tether, Circle, etc : sa monnaie digitale sera remboursable en monnaie fiduciaire détenue par JP Morgan, qui met en avant son "bilan forteresse" de 2.600 milliards de dollars.

"En d'autres termes, un JPM Coin représente 1 dollar" assure calmement JP Morgan.

A terme, le JPM Coin sera aussi indexé sur d'autres devises.

Un prototype bientôt en production

JP Morgan dévoile peu de détails sur la technologie utilisée : il s'agit d'une Blockchain "permissionnée" (avec accès restreint aux membres autorisés), développée par la banque "et/ou des partenaires". Les JPM Coins seront émis sur la Blockchain Quorum, une version privée de la Blockchain Ethereum que JP Morgan a développée.

Elle souligne d'ailleurs son expertise en matière de Blockchain et les "centaines de millions de dollars dépensés chaque année dans la cybersécurité", ainsi que ses contrôles robustes en matière de KYC (la connaissance client) et de lutte contre le blanchiment.

JP Morgan souligne toutefois que son JPM Coin n'est encore qu'un prototype, qui entrera bientôt en production. Il sera testé avec un petit nombre de ses clients institutionnels dans un premier temps, avant d'être étendu au cours de l'année. La banque n'exclut pas totalement d'en étendre un jour l'usage aux clients finaux des institutionnels.