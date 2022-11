Cryptomonnaies : Binance révèle que des fonds iraniens ont transité par sa plateforme

Ce n'est pas la première fois que les plateformes de cryptomonnaies se retrouvent prises dans des transactions qui sortent du cadre légal. Dernière en date, Celle de Binance. Selon les révélations faites vendredi par la plus importante plateforme de cryptomonnaies au monde lancée à Hong Kong en 2017, des fonds appartenant ou destinés à des ressortissants iraniens ont transité par Binance, au risque de leur permettre de contourner les sanctions imposées par les Etats-Unis au régime de Téhéran. « Plus tôt cette semaine, nous avons découvert que Binance avait eu des interactions » avec des utilisateurs de bourses d'échanges iraniennes de cryptomonnaies, a révélé Chagri Poyraz, responsable des sanctions chez Binance. Selon lui, certains de ces internautes « ont tenté de faire transiter des cryptomonnaies par Binance ». « Dès que nous l'avons découvert, nous avons gelé les transferts » et « bloqué des comptes », a poursuivi le responsable, dans un billet de blog posté sur le site de Binance.

Aucune sanction ne s'applique aux plateformes iraniennes de crypto

Interrogé par l'AFP sur le nombre de ces comptes et les sommes impliquées, Binance n'a pas souhaité faire de commentaire. Selon l'agence Reuters, quelque 7,8 milliards de dollars sont passés par Binance en lien avec des comptes domiciliés sur la plateforme iranienne la plus fréquentée, Nobitex. Aucune plateforme iranienne de cryptomonnaies n'est actuellement sous le coup de sanctions.

Mais les restrictions imposées par les Etats-Unis interdisent à une entité américaine ou à un ressortissant américain de vendre des biens et services à des résidents, des entreprises ou des institutions iraniennes. Cela comprend notamment les services financiers.

Binance n'est pas une société de droit américain, mais elle possède une filiale américaine Binance.US. Reuters affirme, sur la base de données provenant de la société spécialisée Chainalysis, que Binance.US a procédé à des transactions avec des plateformes iraniennes de cryptomonnaies. Sollicité par l'AFP, Chainalysis s'est refusé à tout commentaire.

En validant des transactions avec des sites iraniens, Binance court également le risque qu'elles aient permis à des personnes ou des entités visées par des sanctions américaines de déplacer des fonds.