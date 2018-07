Deutsche Bank rassure en faisant "considérablement" mieux qu'attendu

Tout n'est pas si noir pour la Deutsche Bank. La première banque allemande, qui enchaîne les déboires, a fait savoir ce lundi 16 juillet que ses résultats du deuxième trimestre seraient "considérablement supérieurs aux estimations moyennes du consensus" des analystes, neuf jours avant la date officielle de publication (le 25 juillet). Deutsche Bank s'attend à enregistrer un bénéfice net de 400 millions d'euros sur le trimestre de mars à juin (contre 159 millions anticipés) et un résultat net avant impôts de 1,15 milliard d'euros sur le semestre.

"La direction estime que ces résultats démontrent la résistance de la marque", indique Deutsche Bank dans son communiqué.

L'action Deutsche Bank bondit de plus de 7% ce lundi à la Bourse de Francfort, repassant le cap des 10 euros et des 21 milliards d'euros de capitalisation. Elle a perdu plus de 35% de sa valeur en un an.

Restructuration accélérée

La banque francfortoise indique que son produit net bancaire devrait s'élever à environ 6,6 milliards d'euros au deuxième trimestre, contre 6,4 milliards attendus par le consensus. Dans la division de banque d'investissement et de financement, où le nouveau directeur général, Christian Sewing, a décidé les coupes les plus drastiques, les revenus issus de la vente et du trading seraient en recul de 15%, tandis que ceux liés aux émissions et au conseil en fusions et acquisitions seraient en hausse de 2%.

"Les actions de restructuration ont progressé rapidement au second trimestre", ajoute la banque.

Deutsche Bank a réduit ses effectifs de 1.700 équivalents temps plein sur le seul deuxième trimestre, portant ses effectifs à 95.400 personnes dans le monde. L'objectif est de passer "bien en dessous de 90.000" d'ici à la fin de l'année.

Le ratio de fonds propres "durs" (CET1, Common Equity Tier 1) sera également supérieur aux attentes, à 13,6% au 30 juin, contre 13,3% estimé par le consensus.