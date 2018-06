Deutsche Bank échoue aux stress tests de la Fed

Les ennuis s'accumulent pour Deutsche Bank. La filiale américaine de la première banque allemande est le seul établissement sur 35 dont le plan de capitalisation a été refusé par la Réserve fédérale (Fed) dans le cadre de la deuxième phase de ses tests de résistance, dont les résultats ont été publiés jeudi soir.

Ces tests servent à évaluer la suffisance des fonds propres des plus grandes bancaires américaines (ou étrangères opérant sur place) ainsi que leurs projets d'utilisation des capitaux (dividendes, rachats d'actions). "Les niveaux élevés de capital servent de coussin pour absorber les pertes et aider à garantir que les groupes bancaires ont la capacité de prêter aux ménages et aux entreprises même en période de stress" rappelle la Fed.

"Le conseil [de la Fed] s'est opposé au plan d'immobilisations de DB USA Corporation [Deutsche Bank USA] en raison de préoccupations qualitatives" indique le superviseur bancaire américain dans son communiqué. " Ces préoccupations concernent des faiblesses importantes dans les données et les contrôles sur lesquels s'appuie le processus de planification des immobilisations de l'entreprise, ainsi que des faiblesses dans l'approche et les hypothèses utilisées pour prévoir les revenus et les pertes en situation de crise."



Les critères "qualitatifs" scrutés par la Fed sont notamment la gestion des risques, les contrôles internes et les pratiques de gouvernance dans le processus de planification de la distribution du capital.



En raison de cet échec, la filiale américaine de Deutsche Bank ne pourra verser de dividendes à sa maison-mère sans l'approbation de la Fed. La semaine dernière, Deutsche Bank USA avait pourtant réussi la première phase des tests de résistance, centrée sur l'évaluation du niveau des fonds propres dans l'hypothèse d'une récession mondiale sévère, comme la trentaine de banques testées.



L'action Deutsche Bank, qui avait atteint mercredi son plus bas depuis près de deux ans sous les 9 euros, pourrait être à nouveau sous pression ce vendredi.

Morgan Stanley et Goldman Sachs privées de superdividende

Trois banques américaines ont obtenu un feu vert sous condition, les deux géants de Wall Street Goldman Sachs et Morgan Stanley ainsi que State Street Corporation, surtout connue dans la gestion d'actifs.

Du fait de cette "non-objection conditionnelle", Goldman Sachs et Morgan Stanley devront "maintenir leur distribution de capital aux niveaux qu'elles ont payés ces dernières années, ce qui leur permettra de constituer des capitaux au cours de la prochaine année" indique la Fed. Pas de distribution de super dividende ou de méga plan de rachat d'actions. En effet, les ratios de capital de ces banques étaient "inférieurs aux niveaux requis lorsqu'ils ont été soumis au scénario hypothétique", mais cette réduction "ponctuelle" est due notamment aux "changements apportés à la législation fiscale" et ne devrait pas se reproduire à l'avenir.



La Fed a aussi accordé un feu vert conditionnel à State Street parce qu'elle présente des risques de contrepartie provoquant de larges pertes : "l'entreprise sera tenue de prendre certaines mesures concernant la gestion et l'analyse de ses expositions de contrepartie en situation de crise" intime la Réserve fédérale.