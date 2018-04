Deutsche Bank : coupes drastiques en vue à Wall Street

La première banque allemande va profondément réorganiser son pilier de la banque d'investissement, en réduisant la voilure dans le trading obligataire et actions. Deutsche Bank a annoncé jeudi des "ajustements stratégiques" et des "mesures de réduction de coûts additionnelles" dans la branche Corporate & Investment Bank (CIB), renonçant ainsi à son ambition portée pendant trois décennies, d'être un des géants de Wall Street.



"Dans le CIB, Deutsche Bank va concentrer ses activités et ses ressources sur ses clients européens et multinationaux, ainsi que les produits qui leur sont le plus pertinents, réduisant son exposition aux autres régions" indique le groupe.