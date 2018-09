Entrée en Bourse en demi-teinte pour la licorne Funding Circle

Le crowdlending séduit moins les investisseurs que les paiements. Le pionnier du financement participatif aux PME, le britannique Funding Circle, a semble-t-il eu du mal à convaincre : le prix de son introduction en Bourse sur le London Stock Exchange, proposé entre 420 et 530 pence, a été fixé en bas de fourchette, à 440 pence, a annoncé l'entreprise ce vendredi 28 septembre. Ce prix la valorise à 1,5 milliard de livres sterling, soit près de 1,7 milliard d'euros, moins qu'espéré.

Lors de son dernier tour de table en janvier 2017, Funding Circle avait levé 100 millions de dollars auprès des fonds de capital-risque Accel, Index, Ribbit, DST Global et le fonds souverain de Singapour Temasek, sur la base d'une valorisation estimée à plus d'un milliard, ce qui l'avait fait entrer dans le club des "licornes".

Cette introduction en demi-teinte contraste avec le grand succès rencontré par la Fintech néerlandaise Adyen en juin dernier sur Euronext Amsterdam. Cependant, les plateformes de prêts n'ont plus autant la cote: l'Américain Lending Club ne s'est jamais remis sur le plan boursier du scandale de 2016 (le fondateur, le français Renaud Laplanche, débarqué pour des problèmes de gouvernance et de transparence), qui a peut-être durablement altéré l'image du secteur du "lending". Lending Club capitalise seulement 1,6 milliard de dollars contre 8,5 milliards au jour de son introduction en fanfare en décembre 2014.

L'opération a tout de même permis à Funding Circle de lever 300 millions de livres (environ 338 millions d'euros). Pour sa première séance de cotation, l'évolution du cours de la plateforme de prêts aux PME s'est montrée assez erratique, en hausse de 4,5 % dans les premiers échanges avant de tomber sous le prix d'introduction, à 435 pence pour se stabiliser.

"Nous avons toujours pensé que Funding Circle serait bien adapté aux marchés financiers et l'étape d'aujourd'hui constitue la reconnaissance de la force et de l'impact mondial de notre modèle" a déclaré Samir Desai, le cofondateur et directeur général, dans le communiqué officiel.

"Nous sommes impatients de commencer ce nouveau chapitre passionnant pour notre entreprise alors que nous nous concentrons sur la croissance sur tous les marchés et cherchons à créer un monde financier meilleur pour les petites entreprises et les investisseurs" a-t-il fait valoir.