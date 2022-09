Épargne : le Livret A engrange des montants records malgré l'inflation

Le passage du taux du Livret A de 1% à 2%le 1er août continue de produire ses effets. Les ménages avaient déjà anticipé la décision en juillet, avec une collecte nette de 2,64 milliards d'euros, un record depuis 2009 pour ce mois. La tendance est largement confirmée au mois d'août, selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts (CDC).

C'est même du jamais vu pour un mois d'août, généralement peu favorable à l'épargne : le Livret A a ainsi engrangé 4,5 milliards d'euros, une collecte nette qui atteint même 5,28 milliards d'euros avec le Livret développement durable et solidaire (LDDS). L'an dernier, la collecte nette n'avait atteint "que" 1,67 milliards d'euros. L'effet taux joue donc à plein, mais selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne, il existe aussi un effet "anxiété".

"Dans un contexte marque de par un fort niveau d'incertitude, les ménages continuent à privilégier l'épargne liquide de précaution", souligne l'expert. Selon ce dernier, le seconde semestre est généralement source de dépenses en lien avec la rentrée scolaire et les fêtes de fin d'année, mais les mesures de soutien du pouvoir d'achat devrait permettre de soutenir le taux d'épargne. Cette épargne reste toujours très liquide (dépôts bancaires, livrets...) alors que l'assurance-vie donne des signes d'essoufflement.

Un encours cumulé du Livret A et du LDDS à 497 milliards (+5,2% sur un an)

Depuis le début de l'année 2022, l'encours du Livret A a progressé de 23,6 milliards d'euros, soit presque les 24,5 milliards d'euros enregistrés entre janvier et août 2020, lorsque le début de la pandémie avait dopé l'attrait des Français pour le Livret A.

L'encours cumulé des deux livrets frôle désormais la barre des 500 milliards d'euros, à environ 497 milliards d'euros (contre 1.850 milliards pour l'assurance-vie). Ces chiffres n'intègrent pas ceux du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages pas ou peu imposables, dont la rémunération est passée à 4,6% au 1er août, et en fait l'un des produits d'épargne le plus rentable du moment.

Géré conjointement par la Caisse des dépôts (CDC) et les réseaux bancaires, le Livret A sert essentiellement à financer le logement social, tandis que le LDDS est dédié à l'économie sociale et solidaire ainsi qu'aux économies d'énergie dans les logements. La Cour des comptes vient d'ailleurs de rappeler la Caisse des dépôts à la prudence quant à la gestion des fonds d'épargne.

Si le relèvement du taux du Livret A et du LDDS a pu encourager les Français à y déposer leur épargne, il est toutefois important de noter que leur rendement reste négatif en tenant compte de l'inflation qui a atteint 5,9% sur un an en août selon l'Insee (en léger recul donc, après 6,1% en juillet sur un an). Le taux à 2% du Livret A est cependant plus avantageux que celui de nombre de fonds euros (les moins risqués) d'assurance-vie.

Et compte tenu de l'inflation, le taux du Livret A sera sans nul doute revu à la hausse le 1er février prochain, à 2,5% à 3%, selon les estimations.

(avec AFP)