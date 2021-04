Coinbase entre en Bourse sur une valorisation de 65 milliards de dollars

Coinbase, principale plateforme de transaction de cryptomonnaies aux Etats-Unis, fait son entrée au Nasdaq au prix de 250 dollars l'action. Un prix de référence qui valorise la société à 65 milliards de dollars, dans un contexte de véritable euphorie autour du bitcoin, la pionnière et principale cryptomonnaie, dont le cours oscille autour de 64.000 dollars, soit dix fois plus qu'il y un an.

La fintech a opté pour une cotation directe, c'est-à-dire avec la mise sur le marché de quelque 130 millions de titres déjà existants, sans émission de nouvelles actions. Ce système offre donc la possibilité aux actionnaires de la plateforme de céder directement leurs actions, et d'encaisser leurs gigantesques plus-values. Le prix de référence est en revanche pour l'heure indicatif, dans l'attente des premiers échanges.

La valorisation apparaît moins élevée que les dernières estimations, autour de 100 milliards de dollars, mais la société figure d'ores et déjà parmi la plus grosse introduction à Wall Street depuis Facebook en 2012. Elle pèse en Bourse autant qu'un groupe comme BNP Paribas (avec plus de 100 fois moins d'effectifs) et représente déjà la moitié de la valorisation de la banque bicentenaire Goldman Sachs, principal conseil de l'opération.

Une croissance incroyable

Coinbase, c'est d'abord la folie de ses chiffres. La croissance a été incroyable ces derniers temps. Fondée en 2012, la plateforme qui permet d'échanger, simplement et en toute sécurité, une cinquantaine de cryptomonnaies, revendique aujourd'hui 56 millions d'utilisateurs (+30% sur un an), avec 6 millions de clients qui effectuent au moins une transaction tous les mois.

Sur le premier trimestre, CoinBase a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars, en hausse de 50% par rapport au premier trimestre de l'an dernier. Ses profits trimestriels flirtent avec les 800 millions de dollars, contre 322 millions de dollars en 2020. Enfin, pour mesurer l'accélération de la plateforme, les revenus ont été multipliés par trois et les profits par quatre depuis le dernier trimestre 2020. Contrairement au modèle de la gratuité qui s'impose dans le courtage en ligne, Coinbase parvient à facturer des commissions élevées sur les transactions, de l'ordre de 1,5%, dont environ 0,5% de frais de marge.

Un changement d'ère

Coinbase a bien évidemment profité de l'extraordinaire engouement en faveur des cryptomonnaies, un marché dont la capitalisation atteint désormais les 1.000 milliards de dollars. Les épargnants américains ont largement investi dans les cryptomonnaies, grâce notamment aux chèques fédéraux distribués pendant la crise sanitaire. Mais c'est désormais toute la finance institutionnelle qui bascule peu à peu vers les cryptoactifs.

Selon Robeco, le bitcoin pourrait même faire l'objet d'une allocation de 1% dans un portefeuille diversifié standard. Pour certains investisseurs, les cryptomonnaies sont même considérées des valeur refuges face au risque inflationniste et à la dévalorisation du dollar.

La cotation de Coinbase devrait conforter cette adoption des cryptomonnaies par les investisseurs institutionnels. C'est en effet la première fois qu'une plateforme de cryptomonnaies intègre un indice boursier américain, actant ainsi le passage des cryptoactifs dans l'univers financier traditionnel.

Mieux, cette opération apparaît pour beaucoup comme le symbole même d'un changement d'ère, celui du basculement progressif de la finance scripturale dans la finance numérique, basée sur les technologies de blockchain. Elle devrait ainsi inciter les banques centrales, les régulateurs et les banques commerciales à accélérer leurs réflexions sur le sujet, sous peine de passer à côté d'une industrie numérique naissante. D'une certaine façon, CoinBase annonce le futur de la finance, comme Tesla peut annoncer le futur de l'automobile. C'est ce qui fait toute leur valeur pour les investisseurs.

Forte volatilité attendue

En toute logique, le titre devrait grimper dans les prochaines semaines, compte tenu d'un nombre limité de titres et d'une valorisation bien inférieure aux estimations. Le principal obstacle de l'action sera sa volatilité, qui devrait être corrélé à celle des cryptomonnaies, dont la première d'entre-elles, le bitcoin. En clair, le cours de l'action devrait suivre ceux des cryptomonnaies, déjà à des sommets.

Toutefois, investir dans une plateforme, plutôt que directement dans une cryptomonnaie, pourrait représenter une alternative pour les investisseurs encore effrayés par la forte volatilité du bitcoin, notamment les fonds de pension américains.

Le succès boursier de Coinbase dépendra également de la concurrence qui se renforce chaque jour et de la capacité de la plateforme à rester dans le peloton de tête du marché Le numéro un mondial du marché, le chinois Binance, ne s'est lancé qu'en 2017. Dans l'univers digital, tout va donc très vite !

