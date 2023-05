Jihan Wu, le milliardaire chinois qui veut décarboner le minage des bitcoins au Bhoutan

Un bitcoin vert, et surtout, 100% décarboné. A première vue, alors que la consommation énergétique des cryptomonnaies a quadruplé ces quatre dernières années pour représenter entre 0,4% et 0,9% de la consommation mondiale selon l'agence Moody's, le pari semble impossible. Mais le milliardaire chinois Jihan Wu est décidé à le relever. A 36 ans, le cofondateur et PDG qui a fait fortune avec à la société Bitmain Technologies, le premier fournisseur de puces pour miner des cryptos, vient de signer un partenariat inédit avec le royaume du Bhoutan. Au pied de l'Himalaya, sa nouvelle société Bitdeer entend installer des opérations de traitement informatique des cryptomonnaies. Cette fois-ci, pour réduire l'empreinte carbone, ses infrastructures utiliseront l'hydroélectricité, abondante dans ce petit pays d'Asie centrale. Montant de l'investissement pour ces jetons « green » : 500 millions de dollars.

Jihan Wu fait-il preuve d'un engagement sincère pour le climat ou de simple opportunisme, alors que la Chine a interdit le minage du bitcoin en 2021 et que les fermes de minage à bas coût font florès dans les zones montagneuses d'Asie ? Une chose est sûre, face au régime communiste, Jihan Wu est un entrepreneur dissident, tout comme l'autre milliardaire chinois qui a fait sa notoriété dans les cryptos, le sulfureux Changpen Zhao, « CZ », fondateur de la plateforme Binance. Avec ses 115.000 abonnés sur Twitter, Jihan Wu est moins connu que « CZ » et ses 8,4 millions de « followers », mais tout aussi ambitieux.

La foi dans le Bitcoin

Comme lui, Jihan Wu est né dans l'empire du Milieu, à Chongqing. Face à l'interdit, le jeune analyste financier choisit aussi Singapour pour lancer son activité. Pour l'instant, la fortune de Jihan Wu est cinq fois moins élevée que celle de « CZ » à seulement... 2 milliards de dollars, selon Forbes en 2023.

Après avoir travaillé dans une société de capital-risque, Jihan Wu se prend de passion pour le bitcoin dès 2011. On lui attribue d'ailleurs la toute première traduction en chinois du livre blanc du créateur du célèbre jeton décentralisé, rédigé par le mystérieux Satoshi Nakamoto. Tandis que le bitcoin est pour l'heure limité sur le nombre de transactions possibles de manière simultanée sur la chaîne de blocs, Jihan Wu a participé au lancement en 2017 de la crypto parallèle, le Bitcoin Cash, dont la rapidité d'échanges est supérieure à l'originelle. Jihan Wu surfe sur le succès de Bitmain, cofondée en 2013, qui a généré en pleine apogée des cryptos jusqu'à 2,5 milliards d'euros de chiffres d'affaires annuel. Il y a quatre ans, il fonde une société spécialisée dans les services financiers pour cryptos baptisée « Matrixport ».

Déceptions au Nasdaq

En 2018, il crée et incorpore Bitdeer à Singapour. En avril 2023, la société, qui emploie aujourd'hui plusieurs centaines de salariés notamment aux Etats-Unis et en Norvège, est introduite sur le Nasdaq. Une « IPO » qui, sur un marché crypto ayant du mal à reprendre du souffle à la suite de la remontée des taux d'intérêt et de l'assèchement des liquidités, ne porte pas les fruits escomptés. Le titre a perdu près de 47% en deux mois et la valeur de l'action a été divisée par deux, à 5,3 dollars.

Aussi, alors que la concentration guette sur un marché du minage et de l'échange crypto très compétitif, il faut faire parler de soi et rassurer les actionnaires. Pour Jihan Wu, ce sera donc l'histoire du minage vert au Bhoutan. De quoi aussi commencer à redorer sa réputation. En 2019, le PDG avait fait parler de lui lors de la rupture fracassante avec le cofondateur de Bitmain, son ex ingénieur en chef Micree Zhan, qui a repris les rênes de l'entreprise par la force et à coups d'actions juridiques.

Le Bhoutan, - qui a inscrit le droit au bonheur dans sa Constitution avec l'indice du bonheur national brut (BNB) -, est donc l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre pour le PDG. De son côté, ce petit Etat de 780.000 habitants cherche à diversifier son économie. Celle-ci exige d'ailleurs que 60% du territoire reste boisé. Les projets hydroélectriques du minage des cryptos ne devraient donc pas perturber sa préservation de la nature. « Le partenariat avec Bitdeer pour lancer un centre de données d'extraction d'actifs numériques décarbonés est un investissement pour une économie nationale mieux connectée et plus durable », a promis Ujjwal Deep Dahal, PDG de Druk, la structure d'investissement du gouvernement du Bhoutan, dans un communiqué conjoint avec Bitdeer.

Cette diversification, le milliardaire chinois la cherche aussi. En 2022, il a acquis un port franc à Singapour pour s'étendre dans le commerce de marchandises au travers de sa société Asia Freeport Holdings Pte., rapporte La Gazette de Drouot. En pleine régulation de l'achat-vente de cryptomonnaies, mieux vaut en effet s'assurer des autoroutes d'échanges plus traditionnels, en plus des réseaux numériques.