ING n'augmentera pas de 50% son Pdg face au "tumulte"

Moins d'une semaine après avoir révélé son intention d'augmenter de 50% la rémunération du Pdg, Ralph Hamers, en lui accordant une rémunération en actions équivalente à la moitié de son salaire fixe brut, le conseil de surveillance d'ING, la première banque des Pays-Bas, abandonne cette idée qui a suscité de nombreuses réactions indignées, notamment dans la classe politique néerlandaise. Il a annoncé ce mardi matin qu'il retirait sa proposition qui devait être soumise au vote des actionnaires en assemblée générale, le 23 avril.

"Au cours des derniers jours, de nombreux clients, salariés et autres parties prenantes nous ont exprimé leur opinion", explique Jeroen van der Veer, le président du conseil d'ING. "Nous sommes, en tant que conseil de surveillance, responsable de cette proposition et nous regrettons le tumulte qu'elle a provoquée. Nous réalisons que nous avons sous-estimé la réaction du public sur cette question clairement sensible."