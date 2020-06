L'ESS à l'épreuve du coronavirus, la finance solidaire comme levier ?

Mise à l'arrêt des commandes publiques, délais de paiement rallongés, arbitrage dans les subventions, baisse du chiffre d'affaires, chute des dons, bénévolat ralenti par le confinement... Les associations, qui représentent 85% des employeurs de l'Économie sociale et solidaires (ESS) et dont les ressources sont hybrides, ont été touchées de plein fouet par la crise du coronavirus.

"Ce secteur cumule les vulnérabilités d'autant plus, qu'en général, les associations n'ont pas beaucoup de fonds propres, ont des besoins de trésorerie plus importants et ont un accès plus difficile au crédit bancaire", souligne Frédéric Tiberghien, le président de Finansol, l'association qui représente les acteurs de l'épargne solidaire.

Des solutions ad hoc pour un secteur très fragilisé

Pour soutenir les plus petites structures de l'ESS, celles composées d'1 à 3 salariés, menacées de mort économique, un fonds d'urgence a été mis en place.

"Ce dispositif comprend deux volets : une somme forfaitaire de 5.000 euros et un accompagnement pour leur permettre d'activer d'autres leviers locaux ou nationaux", explique Christophe Itier, haut commissaire en charge de l'ESS au ministère de la Transition écologique.

D'autres solutions ad hoc ont été déployées pour répondre aux besoins spécifiques de ces structures. France Active, à la fois asset manager social et société de garantie, a mis en place le prêt Relève solidaire, un prêt sans intérêt qui peut s'élever jusqu'à 100.000 euros sur une durée de 12 à 18 mois. Ce dispositif doit permettre aux entrepreneurs de reconstituer leur trésorerie et de combler les pertes non couvertes par les aides publiques exceptionnelles.

"Cette avance de trésorerie doit leur donner le temps de rebâtir un nouveau modèle d'entreprise adapté à la situation d'après-crise sanitaire, étape pendant laquelle nous les accompagnerons", explique Pierre-René Lemas, président de France Active et ex-DG de la Caisse des dépôts et ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande.

Renforcer les fonds propres

Doté aujourd'hui d'une enveloppe de 30 millions d'euros, ce dispositif pourra concerner au moins 500 entreprises à fort impact social dans un premier temps, voire un millier à moyen terme. Ce dispositif vise d'abord les quelque 60.000 entreprises que France Active compte dans son portefeuille. En parallèle, cette société de gestion atypique planche aussi...