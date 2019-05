La Macif refond son équipe dirigeante

Grandes manœuvres à la tête du groupe Macif. L'assureur niortais a annoncé, lundi 27 mai, un vaste renouvellement de son équipe dirigeante en vue de donner une nouvelle impulsion au groupe, secoué ces dernières semaines par un scandale lié à l'augmentation du salaire de son président sortant.

"Le conseil d'administration du groupe Macif, qui s'est tenu ce jour, a élu, à l'unanimité, Pascal Michard président du groupe Macif", succédant ainsi à Alain Montarant qui occupait la présidence depuis 2014, fait savoir le groupe dans un communiqué.

En ce qui concerne la conduite des opérations proprement dites, "suite à la décision de Jean-Marc Raby de ne pas renouveler son mandat à la direction générale du groupe, le conseil d'administration a nommé deux dirigeants effectifs pour le remplacer", est-il précisé.

Adrien Couret, 35 ans, nouveau directeur général

Après une progression éclair au sein de l'assureur, Adrien Couret, 35 ans, a été nommé directeur général du groupe Macif. Diplômé de HEC Paris et membre de l'Institut des actuaires, il a rejoint l'assureur niortais en 2008 en tant que chargé de projets au sein du secrétariat général. Depuis janvier 2018, il était le directeur des métiers assurances de personnes du groupe, regroupant les branches santé/prévoyance et finance/épargne. A ce titre, il était notamment président du directoire de Mutavie (filiale épargne assurance-vie de la Macif) et a piloté le projet de construction du groupe commun avec l'UMG Aésio. Philippe Dogneton, 53 ans, prendra quant à lui le poste de directeur général délégué.

"Les derniers résultats du groupe ont démontré que la Macif était bel et bien dans une perspective positive et durable. Afin de conforter cette dynamique, il m'a semblé opportun que le groupe engage très rapidement une autre étape dans son histoire et qu'une nouvelle équipe dirigeante donne cette impulsion", a déclaré Jean-Marc Raby, cité dans le communiqué.

Remaniement sur fond de scandale

En dépit d'un environnement très concurrentiel, le chiffre d'affaires de la Macif a progressé de 0,8% en 2018 pour atteindre 6,2 milliards d'euros, soutenu par le dynamisme commercial de l'assurance santé et prévoyance.

Le remaniement intervient aussi et surtout dans un contexte agité pour le groupe, sur fond de scandale lié à l'augmentation du salaire du président sortant Alain Montarant. Fin janvier, Le Canard enchaîné a révélé que le conseil d'administration avait voté en décembre une revalorisation de 62,5% de l'indemnisation annuelle d'Alain Montarant, la portant à 260.000 euros contre 160.000 euros auparavant.

Dans le sillage de ces révélations, plusieurs centaines de personnes avaient manifesté devant le siège de la mutuelle Macif à Niort pour protester contre cette augmentation d'indemnités et sur fond de négociations salariales tendues. Quelques semaines plus tard, Alain Montarant avait annoncé sa décision de ne pas se représenter à la présidence de la Macif.

