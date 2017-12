La Macif veut se rapprocher de l'assureur mutualiste Aesio

Ebullition chez les assureurs mutualistes. Dix jours après l'ouverture de discussions exclusives entre la Matmut et AG2R La Mondiale, c'est au tour de la Macif et d'Aesio, né en juillet 2016 du rapprochement des mutuelles Adréa, Apreva et Eovi MCD, d'annoncer leur projet de rapprochement. Vendredi, les deux groupes ont dévoilé leur intention de créer "un leader mutualiste en assurances de biens et de personnes" d'ici à 2020, en plusieurs étapes.

Le groupe Macif est trois fois plus gros qu'Aesio, avec des fonds propres de 4,4 milliards d'euros (contre 1,5 milliard), un chiffre d'affaires de 6,3 milliards (contre 1,7 milliard en santé pour Aesio) et 9.300 employés (3.700 chez son fiancé). Dans un secteur fragmenté et en concentration, les deux mutualistes ont jugé judicieux de joindre leurs forces pour créer un ensemble comptant plus de 8 millions de sociétaires et réalisant un chiffre d'affaires cumulé de 8 milliards d'euros. Faire face aux exigences de la réglementation européenne est l'une des raisons du rapprochement.

"Les pressions de Solvabilité II sont importantes. Le fait de se regrouper entre grands acteurs nous permet, au-delà d'une certaine taille critique, d'atteindre et de répondre à tous les objectifs qui nous sont imposés", a expliqué Alain Montarant, le président du groupe Macif, lors d'une conférence de presse. "Les contraintes de solvabilité qui nous sont imposées nous demandent de plus en plus de résultat ; ce résultat nous fait augmenter de plus en plus nos fonds propres."

Mutualiser les investissements dans le digital

Ce rapprochement passera d'abord par la création en 2018 d'une Union de Groupe Mutualiste, puis une co-entreprise en prévoyance, opérationnelle début 2019, la fusion des trois mutuelles et la constitution d'un nouveau groupe prudentiel en 2020.

Les deux groupes indiquent aussi qu'ils profiteront de ce rapprochement pour mutualiser leurs investissements dans le digital et les nouveaux services.

La Macif a multiplié les investissements dans les startups ces derniers mois.

